LA PUERTORRIQUEÑA SIGUE DELEITANDO A SUS FANÁTICOS CON SUS CANDENTES FOTOS, PERO TAMBIÉN QUIERE CARGAR A UN BEBÉ

A pesar de que la oriunda de Puerto Rico, no ha dejado de postear atrevidas fotografías en sus redes para deleite de sus fans, la artista también ha declarado que quiere ser mamá a toda costa, pues a sus 41 años de edad le encantaría cargar a un bebé. Lo curioso es que la cantante no ha descartado rentar un vientre, si fuera necesario, para no afectar tanto sus actividades laborales, aunque no descartó intentarlo con su propio cuerpo.

La bella actriz confesó que desde hace dos años ha platicado de esto con su esposo, Jorge Reynoso, con quien se decidió por este método por acomodarse a sus tiempos e intereses.

“Estamos preparando todo para tener a nuestros bebitos. Decidimos que esta era la mejor opción, lo hemos venido hablando desde hace un par de años”, dijo la guapa actriz. La intérprete de “Tú”, mencionó que a pesar de que su proceso médico está iniciando, ya ha visto a algunas candidatas para gestar a su primer hijo. Indicó que los especialistas están haciendo las pruebas necesarias de fertilidad para agilizar su maternidad: “Estamos en el proceso de analizar los óvulos y los espermatozoides”, finalizó la estrella.