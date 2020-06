VALOR CIVIL

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

elb@unam.mx

IMPOSIBLE QUE EXISTA SIN ELLA, UNA ENTIDAD FEDERATIVA

Resulta imposible que exista una entidad federativa que no tenga inversión extranjera, aun aquellos que manejan regímenes totalitarios. La misma resulta indispensable y por supuesto, quienes orientan su capital para instalar fábricas o en general obtener beneficios económicos, buscan seguridad jurídica y administrativa, que debe ser proporcionada con las reglas emitidas por el Estado, las cuales deben ser claras y lo suficientemente estrictas para evitar mayores riesgos.

En este sentido, es importante mencionar que hay una organización española llamada Iberdrola, que se dedica fundamentalmente a la producción de energía y la cual ha señalado que una inversión prevista para Veracruz, la piensa retirar, porque se ha visto afectada por lo que se ha denominado “cambio de reglas”, por parte del gobierno mexicano.

Tal situación definitivamente no es sana y a final de cuentas se corre el riesgo de daños mayores para la economía del país. AMLO ha insistido en varias ocasiones que Iberdrola actúa de manera incorrecta y se ha aprovechado de la influencia de varios gobernantes mexicanos, ya que inclusive el expresidente Felipe Calderón, forma parte, inexplicablemente, de su consejo de administración. La situación ha llegado a otros ámbitos, tan es así que el propio Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, mencionó que es desalentador que cambien las reglas sin previo aviso, ya que lo único que se va a producir es alejar las inversiones en México. Entendemos que el tema se vuelve complicado y se asegura que no se puede conciliar beneficiando por igual a todos y que si bien es cierto, la empresa española ha actuado mal en varios aspectos, no es de ninguna manera correcto dejar de buscar un trato justo y adecuado para quienes tienen fe en México y desean invertir.