Integrantes de Grupo Intocable dan positivo a COVID-19

Armando Gallegos

Varios elementos del grupo Intocable han sido contagiados de Coronavirus. Luego de que René Orlando Martínez, baterista y socio de la agrupación, mostrara síntomas de la enfermedad, todo el staff y músicos fueron sometidos a realizarse las pruebas y al parecer Johny Lee Rosas (Bajosexto), Juan Serna (bajo) y Sergio Serna (percusionista) salieron positivos.

Miembros de la agrupación piensan que el contagio se dió después del auto-concierto que dieron el pasado 6 de junio en Poteet, Texas para centenares de personas que disfrutaron del concierto desde la comodidad de sus automóviles. Al termino del recital, al parecer, parte de los integrantes asistieron a una fiesta privada.

La agrupación no ha confirmado la noticia pero ya ha empezado a suspender fechas de concierto, como la del próximo 4 de julio que estaba programada para La Isla del Padre, en breve sabremos si los conciertos del 9 y 11 de julio en ciudades de Texas serán suspendidos porque aún no tienen todos los resultados de las pruebas en lo que parece ser que Ricky, líder de la agrupació, no ha presentado síntomas. Quien aseguran está en situación seria por el virus, es René, quien dicen, se encuentra completamente aislado.

En las próximas horas, se espera un comunicado por parte de la oficina de los Texanos.