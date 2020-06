Habitantes de Temascaltepec, piden que sea investigado su edil por enriquecimiento ilícito

Héctor García

Habitantes del municipio de Temascaltepec, Estado de México, piden a las autoridades estatales y federales que el edil, Erik Ramírez Hernández, sea investigado por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, ya que todo hace indicar que saquea las arcas del municipio, para darse una vida de lujos, junto con su familia que no le corresponde.

Por redes sociales, los habitantes del municipio mexiquense, dieron a conocer que el alcalde morenista, se pasa por el arco del triunfo el decálogo de la 4-T, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo que lo llevó al poder.

Los denunciantes, recordaron que Erik Ramírez Hernández, antes militó en el PRD y el PRI, pero supo subirse a tiempo en el tren color guinda a principios de 2018, para postularse como candidato a la presidencia de Temascaltepec, colgándose del efecto AMLO para ganar, resultado un mal funcionario, porque con su llegada se puso de moda el tráfico de influencias y el saqueo de las finanzas públicas.

Quienes lo conocen, denunciaron que el pasado domingo fue bendecida una casa que mando a remodelar, en Calzada Pacifico en Toluca, cuándo su estatus económico no le alcanza para ese tipo de construcciones.

Adicionalmente de la noche a la mañana empezó a gastar dinero a manos llenas, con la adquisición de autos último modelo, para la esposa, hijos y él, sin dejar de mencionar la compra de ropa de marca. Suntuosidades que no van con el sueldo que gana el edil, denunciaron los habitantes del municipio mexiquense.