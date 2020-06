Exigen Morena y PT, destitución de Presidenta de la Cámara de Diputados

Juan R. Hernández

Integrantes de las bancadas de Morena y el PT en la Cámara de Diputados, exigieron la destitución de la presidencia de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, después de que presentó una controversia constitucional contra el decreto presidencial para mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2024.

Los diputados federales se manifestaron en la máxima tribuna del país unos minutos antes de que inicio el periodo extraordinario de este martes.

Los diputados portaron cartulinas con leyendas como: “Mi diputada, no me Representa”, , “Presidenta retira la controversia. No representas a la mayoría”. “Exigimos la destitución de Laura Rojas como presidenta. No representas la mayoría” y comenzaron a cantar “Laura no esta… Laura se fue…”