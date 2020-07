En el hospital llegué a pensar que serían mis útlimos días

“Recuerdo que cuando fui al hospital estaba casi sin oxigenación, y lo que llegué a pensar es que serían mis últimos días”.

Por: FRANCISCO OLÁN

Elvis Orlando Valbuena Ruiz siente una alegría en su interior, porque pudo vencer a la temible enfermedad Covid-19, que por poco le arrebata la vida. Tuvo siete días difíciles en el hospital, pero después gracias a las defensas de su cuerpo y los medicamentos, pudo vencer al virus. A sus 43 años de edad y siendo licenciado en Educación Artística, además de tocar la marimba, afirma que hoy se mantiene en cuarentena pues requiere al menos dos meses para lograr que sus pulmones se desinflamen y no tenga más dificultades en la respiración. Afirma que no sabe en qué lugar se contagió. Recuerda que hacía ejercicios de respiración para lograr la entrada de aire a sus pulmones.

—¿Qué se siente ser un paciente Covid?

Se siente bastante irritable por las pocas alternativas que tienes a la mano. Tuve mucha fiebre, dolor de espalda, tuve mucha tos, también pérdida del olor y sabor. Me dieron todos los síntomas; entonces sí me afectó bastante. En la actualidad todavía tengo inflamación. Ahorita estoy en recuperación, pero los doctores me han dicho que en un periodo de dos a tres meses se tienen que ir desinflamando los pulmones, porque sí quedé dañado. Recuerdo que cuando fui al hospital estaba casi sin oxigenación, y lo que llegué a pensar es que serían mis últimos días, porque ‘todo mundo’ decía que el que entra en el hospital, no sale vivo. Pero entrando vi a mucha gente más enferma que yo, yo me dije a mi mismo: tengo que salir de esta, tengo que salir.

—¿Dónde te contagiaste?

Es una pregunta muy complicada porque nunca se sabe dónde te contagias. Yo salía a hacer mi despensa, en el horario que las autoridades indicaban y con las medidas de usar el cubreboca y guardar la sana distancia. Pero, tal vez, puede ser a través de las monedas que cuando las tocaba no las desinfectaba. Sería fácil responder si por mi trabajo de músico hubiese estado en algún evento grupal, pero no, porque también se prohibió toda actividad donde se aglomeren muchas personas.

—Te hospitalizaron ¿Cómo fue la atención?

Sí, el 26 de mayo ingresé al hospital del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, pero después me trasladaron al ‘Juan Graham’. La atención por parte de los médicos, camilleros, todos los que intervinieron, fue muy buena. Son personas preparadas que atienden a todos por igual y siempre están atentas a la evolución de la salud de cada paciente, no solamente conmigo.

—¿Cómo lograste superarla enfermedad?

Cuando estamos enfermos es importante que comamos, aunque no sintamos olor o sabor; eso es clave para la recuperación. En mi caso, comí todo lo que me daban para tener fuerza. Lo que hacía también es que hacía ejercicios de respiración. Consiste en quitarte el oxígeno artificial y respirar a voluntad para que los pulmones poco a poco se recuperen. También me dieron antibióticos, pastillas que no recuerdo sus nombres, que finalmente me dieron un buen resultado. Después de haber ingresado al hospital, desde el pasado 26 de mayo, logré salir el primero de junio. Luego me mantuve en casa, en cuarentena, con todos los cuidados necesarios para no infectar a nadie. Esa era mi preocupación, de que alguien de mi familia se enfermara; pero hasta el momento no hay ningún enfermo. Yo me sigo recuperando, porque, después que te enfermas y te dan de alta, tardas hasta dos meses para lograr que los pulmones se desinflamen completamente.

—¿Celebrarás por haber superado la enfermedad?

Más que celebrar, estoy contento, porque estoy tratando de mejorarme y procurar que mi familia esté bien. Gracias a Dios están bien y de alguna manera, cuando esté rehabilitado, tal vez lo celebre cantando porque me gusta la música.

— ¿Qué mensaje le darías a los mexicanos en este regreso a la ‘nueva’ normalidad?

Les diría que todo es cierto porque yo lo viví en carne propia. Cuídense, porque de alguna manera el Covid-19 es una enfermedad, es un virus muy complicado, que puede arrasar con toda la familia. Ojalá se cuiden y tomen las precauciones habidas y por haber. Se sufre mucho con el virus en el cuerpo.