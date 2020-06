El caso de la influencer Myka Stauffer al adoptar un niño autista: “no fui selectiva y no estaba preparada”

Hace un tiempo te contamos del caso de una influencer, Myka Stauffer, quien con su esposo decidieron adoptar a Huxley, un niño con autismo. tras darse cuenta de las necesidades especiales de su cuidado, devolvieron a su hijo adoptivo, generandoles miles de críticas por esta acción. Ahora, tras meses de silencio a través de una carta subida a su Instagram, Stauffer se pronuncia al respecto.

Me quiero disculpar y asumir la responsabilidad por todo el daño que he causado. Esta decisión ha causado que a muchas personas se les rompa el corazón y lamento haber decepcionado a tantas mujeres que me admiraban como madre“, comienza diciendo.

“Esto es lo más difícil que he pasado. Cuando comencé el proceso de adopción no fui selectiva y no estaba preparada“.

En la carta asegura que antes de adoptar a Huxley recibió un día de capacitación online y se certificó, requisito que pedía la agencia de adopción de China.

“Sé que él es más feliz en su nuevo hogar y está mejor que nunca. Lo siento ningún niño adoptado merece más traumas. Quería ayudar tanto, por eso fui ingenua, tonta y arrogante. Por último, para desmentir un par de rumores no adoptamos al niño para enriquecernos. Sí, recibimos una pequeña porción de dinero gracias a los videos con Huxley, cada centavo y mucho más volvieron a él y su cuidado. Su atención era muy costosa. No somos objeto de ningún tipo de investigación. Amamos a Huxley y sabemos que tomamos la mejor decisión para él y su futuro”, concluyó.

Aunque el post tiene más de 12 mil ‘me gusta’, extrañamente sólo tiene 6 comentarios.

Muchos fans especulan que ella borra los comentarios masivos de críticas para mantener una buena imagen en la red. Además, sus redes sociales han sido depuradas para ya no mostrar la imagen del niño que habían adoptado.

La pregunta del millón: ¿Donde está Huxley?

