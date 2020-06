AMLO: se interpondrán denuncias contra empresas del sector energético

Ciudad de México.- el presidente López Obrador anunció que se van a interponer denuncias contra quienes resulten responsables de contratos fraudulentos en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendiera las medidas establecidas en la política energética del Sistema Eléctrico Nacional, contra las renovables hasta que se resuelva la controversia constitucional interpuesta por la Cofece.

Aseveró que la mayoría de las empresas están vinculadas a intereses políticos y a algunos medios de comunicación, sin embargo, se va a respetar lo que decidió el Poder Judicial y se va a defender el interés público, aunque lleve tiempo.

“He dado la instrucción de que se empiecen a elaborar las denuncias correspondientes, ese es fondo del asunto, lo he dicho muchas veces; nosotros no somos cómplices, no vamos a encubrir actos de corrupción y esto lo digo también porque hay quienes piensan o han aceptado sólo la opinión de las empresas y se cree que estamos nosotros cometiendo una injusticia, incluso se puso por delante el que se estaba afectando la creación de energía limpia y que estábamos nosotros queriendo regresar al combustóleo para contaminar, ese no es el fondo del asunto,

“Aquí estamos ante un posible fraude a la nación y queremos que la autoridad competente investigue; y somos respetuosos de la legalidad, hay en México Estado de derecho, para que en otras partes, España y Estados Unidos, no se piense que actuamos de manera arbitraria.

López Obrador señaló que “hay funcionarios involucrados, quienes firmaron estos acuerdos por licitaciones amañadas y sobrecobros.