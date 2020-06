Un héroe sin capa

El atentado contra el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch del viernes pasado en la capital, me dejó con infinidad de dudas que hasta el día de hoy no he logrado resolver en su totalidad; las inconsistencias de sus comunicados y la escueta información que existe sobre el móvil del atentado solo me dejaron ver la punta del iceberg de este suceso.

Me pareció impactante que nuestro Secretario de Seguridad Ciudadana conocía a la perfección de dónde venía este ataque y si bien me parece impactante que usara su cuenta de twitter de manera inmediata para justificar el ataque se lo adjudicó al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuando las investigaciones siquiera habían comenzado.

Los medios de comunicación y las redes sociales se enfocaron en el móvil de este terrible incidente sin embargo nadie se ha preguntado hasta este momento quiénes fueron las personas que murieron y hasta el momento no se sabe de quién se trata.

El Secretario de Seguridad Ciudadana aseguró que se tratan de dos personas cercanas a las que llama amigos quienes perdieron la vida y esto arrojó mi primera duda. ¿En verdad iban sobre Omar García o se cumplió el móvil del atentado al quitarle la vida a esas dos personas? ¿Quiénes son y por qué no se han dado datos al respecto?

Los nombres y posibles cargos de estas personas son pieza clave para conocer el motivo de este ataque y si bien solo se enfocaron en la salud de Omar García Harfuch sería necesario preguntarnos qué hay detrás de tantas personas detenidas, la cantidad de autos, las armas que se utilizaron y más.

Anabel Hernández, reconocida periodista que aborda de manera profunda los temas del narcotráfico en México, aseguró que Omar García Harfuch es una persona cercana al equipo de trabajo de García Luna y es ella quién sigue pidiendo a todos los medios de comunicación que no se aventuren en tratar a Harfuch como un héroe valiente pues no se sabe lo que hay detrás de todo esto.

Anabel aseguró que Omar García Harfuch le debe toda su carrera a García Luna y esto podría ser una posible línea de investigación para saber de dónde viene esta agresión que si bien Gobierno Federal sabía de distintas amenazas no se tuvo la capacidad para poder detenerla.

Espero que las autoridades sean transparentes en la investigación pues todos los mexicanos tenemos derecho a saber lo que en realidad sucedió sin miedo a destapar la mierda que aún existe dentro del sistema.