Aclara Obrador a difamadores; No soy vende patría

T-MEC y pandemia, temas a tratar en la agenda;“Será una reunión en el buen sentido de la política”, dijo el primer Mandatario

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), comentó que para los opositores, la visita que realizará a Estados Unidos puede verse con fines electorales dado el proceso del vecino país, por lo que aclaró que será una reunión en el buen sentido de la política porque él no es vendepatrias.

“Ah, pues sí, pero nosotros tenemos ya una tradición en política exterior, apegada a la constitución nuestra de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de cooperación para el desarrollo, yo me tengo que ajustar a eso.

“No tengo problema de conciencia de que yo vaya a Estados Unidos, toda mi vida, he sostenido que México es un país libre, independiente y soberano, todo el tiempo. No soy un vendepatria, para decirlo con claridad, para que no se anden preocupando o se confundan”, puntualizó.

Reiteró que el encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien a la vez es candidato a reelección, tiene como fin sellar el inicio del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que arrancará el próximo 1 de julio.

“No soy igual que otros, yo voy a representar a México en un asunto que considero fundamental para el desarrollo de la economía y voy también a agradecer el que el gobierno de Estados Unidos tenga un trato respetuoso de nosotros”.

Además, resaltó que si no fuera a la reunión, de cualquier forma desataría críticas. “Es un dicho según cual si la ensartas, pierdes; y si no la ensartas, perdiste. Si voy, ¿para qué voy?; y si no voy, ¿por qué no voy?”

“Si no voy, soy aldeano de Macuspana, que me da muchísimo orgullo, y además no sólo de Macuspana, de Tepetitán Macuspana, Tabasco, que me da muchísimo orgullo mi pueblo; y si voy pues, ¿para qué me meto en cuestiones políticas si no voy intervenir en cuestiones electorales? Porque yo no quiero que intervengan en cuestiones de México”, dijo.