Se salvó del Covid, pero perdió a su madre y a 3 tíos

CDMX. Sain Hernández relata que en cualquier lugar y momento pudo haber sido contagiado, porque su oficio de taxista lo lleva al rincón más remoto de Ecatepec y utilizan su unidad desde pobres y ricos, hasta enfermos. Durante una charla con Grupo Cantón confesó que aunque sanitizaba su unidad, se cuidaba utilizando cubrebocas, gel y trataba de mantener distancia con los usuarios, fue víctima del Covid- 19, que lo afectó económicamente, de salud y familiarmente, perdió a su mamá, dos tíos y otro tío de parte de su esposa.

—¿A partir de cuándo empezaste a sentir los síntomas?

Yo empecé con síntomas el día 4 de mayo. Sentía el cuerpo cortado, tos seca y bastante dolor de cabeza.

—¿Eso te obligó a ir al doctor y qué pasó después?

Tengo una hermana que es enfermera, entonces ella se asesoró con doctores del hospital donde trabaja en el Estado de México para que no fuera trasladado, porque además no cuento con IMSS ni ISSSTE. Mi hermana sabía cómo estaba la situación, por lo que fue mejor quedarme en casa para ser atendido por mi esposa, aunque de inmediato me aislé. Entonces me atendieron los médicos por teléfono. Lo primero que me dijeron es que debería de estar aislado y me recetaron paracetamol.

—¿Eso te ayudó?

Más o menos, te ayuda a combatir la fiebre, porque no hay otro medicamento eficaz que te pueda ayudar más. Entonces lo único que te queda es aguantar y a esperar a ver qué pasa.

—¿Cuántos días estuviste aislado?

Más de 20 días porque me integré a mi trabajo el 28 de mayo.

—¿A qué te dedicas?

Soy taxista y presto mis servicios en todo el municipio de Ecatepec.

—Ahora que ya te integraste a tu trabajo, te dejó algunas secuelas el Covid-19?

Me dejó un dolor muscular que antes no sentía, a la mejor sería por tanto tiempo de estar en la cama, pero el dolor continúa en mi cuerpo a pesar de que ya me integré a manejar mi taxi. Hay ocasiones en que amanezco con un dolor de espalda. Le comentaba a mi esposa de que antes no padecía ese tipo de dolor. De ahí en fuera estoy bien de todo.

—Como padre de familia, ¿que les dices a familiares y amigos que aún se resisten a creer en el coronavirus?

A mis dos hijos y mis familiares prácticamente lo saben. Conocen perfectamente qué es el coronavirus y los daños que provocan, porque en nuestras familias el virus ha provocado estragos y tragedias porque perdí a mi mamá y dos tíos y de parte de mi esposa perdió un tío.

Entonces, nos queda claro que el Covid-19 existe y quienes no creen, pues desgraciadamente tienen que sufrirlo en carne propia para que se convenzan de su existencia.

A mis amigos, les comento qué me sucedió y las precauciones que he tomado, para no volver a contagiarme. Al empezar a operar nuevamente mi taxi, le puse hule cristal y no permito que se suban adelante, además continuamente hago uso del gel antibacterial. Sin embargo, cuando ofrezco mis servicios, escucho a las personas que van platicando diciendo que no creen en el coronavirus, porque se trata de una estrategia del gobierno para desviar la atención a otras cosas de lo que realmente está sucediendo y yo me quedó callado reflexionando que muchas veces les tiene que suceder para que crean.

—¿Es decir, que preferiste correr con los gastos en vez de ir al hospital?

Así fue. Hice cuentas y gasté más de 15 mil pesos entre medicinas diversas, estudios y otros, aunque estaba consciente de que el Covid-19 no tiene cura, pero los dolores que padeces son intensos que haces lo que te recomiendan los médicos para aminorarlos.

—¿Cuántos años Tienes?

Tengo 35 años. Sufro obesidad, porque mido 1.65 y peso 85 kilos, pero afortunadamente no padezco de alguna enfermedad crónica.