Prevé presidente estabilidad de empleos en julio

Se cumple pronóstico de una recuperación rápida de la economía

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desde Palacio Nacional, aseveró que hay signos alentadores para avanzar en materia económica afectada por la pandemia de la Covid-19, ya que en julio se detendrá la caída del empleo, al mes de junio aumentará 10 por ciento el envío de remesas y la entrada en vigor del T-MEC reactivará la economía.

“Vamos a salir adelante, enfrentando a la pandemia, a la delincuencia para garantizar la paz, la tranquilidad; vamos a salir de la crisis económica y desde luego a garantizar el bienestar del pueblo, con rectitud, sin corrupción, sin lujos en el gobierno”, expresó el mandatario.

Explicó que se está cumpliendo su pronóstico de que íbamos a caer en lo económico: “Como es natural, por la pandemia se desplomó pero habrá una rápida recuperación, después de tocar fondo salir hacia arriba. Algunos analistas dicen que vamos a seguir abajo, en el sótano, afortunadamente no es así”, añadió.

Adelantó que en materia de empleos inscritos en el Seguro Social, al mes de junio se han perdido 70 mil, lo cual contrasta con los 555 mil menos en abril y 345 mil de mayo. “Ya vamos a detener la caída y si no aumentamos, repito, aunque sea poco en julio, en agosto sí, y así hasta el fin del año en la economía formal”, estableció AMLO.

Añadió: “Deseo con toda mi alma, además qué me indican los datos, que ya en julio no vamos a perder empleos, que si no crece el número de empleos en la economía formal, si no hay aumento, se van a mantener los 19 millones 500 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social”.

El Presidente indicó también que con las intervenciones del gobierno de apoyar de manera directa a la gente, no arriba sino abajo, habrá mayor capacidad de compra de los trabajadores para la reactivación pronta de la economía. La estrategia, apuntó, no es apoyar a las empresas porque “no es que llueva fuerte arriba y va a gotear abajo”. Por ello se entregarán los créditos a pequeñas empresas familiares de la economía formal e informal, creando empleos e impulsando la industria de la construcción.

“Por eso estoy optimista y creo que vamos a salir adelante. Todo esto se complementa con la entrada en vigor del Tratado con Canadá y Estados Unidos, el miércoles 1 de julio”, aseveró. Comparó que en la unión americana se apoya a los empresarios, a los de arriba, con más de tres billones de dólares para la recuperación economía tras la pandemia. “Esto nos beneficia también porque hay 34 millones de mexicanos en ese país, muchos de los cuales envían remesas a México”.

“Tengo ya mi cálculo que en este semestre de enero a junio el incremento de las remesas va a llegar al 10 por ciento, a pesar de la crisis económica y de la pandemia. Entonces esto significa reactivar la economía del país, ese dinero llega abajo a 8 o 10 millones de familias pobres de México. Entonces vamos adelante, vamos a salir”, finalizó.