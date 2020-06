“Mejor sola que mal acompañada”

LA GANADORA DE LA ACADEMIA MÁS RECIENTE, LANZA SU SENCILLO EN PLENA CONTINGENCIA

La número uno de la última Academia está de estreno con su nuevo material “Mejor sola”, se trata de un tema que la cantante escribió cuando estaba dentro del reality. En exclusiva para Grupo Cantón, la estrella compartió.

“Me vine a vivir aca a la CDMX lueguito que gané La Academia, aca estoy pasando la cuarentena, ando reflexionando, escribiendo y haciendo música en casa. Cuando escribí la canción ‘Mejor sola’, fue por algo que viví alla adentro de La Academia y porque es en donde encuentras el amor propio, entonces me dije, yo no estoy para que alguien me trate mal, me valoro mucho, me respeto, me amo. De eso se trata esta canción, de amor propio, de niños y niñas que no se sienten felices y que deben valorarse”.

Respecto a su éxito “Inquebrantable”, comentó. “Me considero una artista muy atrevida, me gusta arriesgarme, me gusta experimentar, soy amante del arte… A mí los desnudos artísticos no me espantan para nada. Con el tema ‘Increbantable’ yo quería mostrar esta diversidad que tengo, y para esto me hice unas fotos desnuda con mucho mensaje. La canción habla de un renacimiento personal, renacer de las cenizas, superar el dolor y realizar todo lo que te propongas”, dijo.