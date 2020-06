Relinche capitalino

OFICIALIZAN QUE LOS POTROS DE HIERRO JUGARÁN EN EL ESTADIO AZUL, EN LA NACIENTE LIGA DE EXPANSIÓN MX

Ciudad de México.- ‘Uno siempre vuelve a donde fue feliz’, reza el eslogan que el Atlante comenzó a circular en redes sociales, a partir de que Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, confirmó que este equipo de tanta tradición en México, regresa a sus orígenes en la capital.

Los Potros, que decidieron aventurarse en Cancún, Quintana Roo, hace algunos años, sitio en donde incluso lograron ganar un título, derrotando a Pumas en la Final, están de vuelta en la capital.

Y, para que el cuadro sea más emotivo, también se dio a conocer que la casa potranca será el Estadio Azul, como antaño.

La ecuación y el plan está cantado, los Gallos Blancos del Querétaro, que pertenecen a los mismos dueños del cuadro atlantista, le estarán preparando también su retorno a Primera División.

MÁS CAMBIOS

Bonilla, después de la Asamblea de la naciente Liga de Expansión MX, habló acerca de todos los acuerdos a los que se llegaron, principalmente los cambios de sede.

Entre los puntos, se aprobó el cambio de certificado de Mineros de Zacatecas; la empresa Club Deportivo Zacatecas, S.A. de C.V., representada por el empresario local, Eduardo López Muñoz, adquirió al equipo.

También se palomearon los siguientes cambios de sede: Atlético Zacatepec por Club Atlético Morelia, teniendo como fortín el Estadio Morelos; además de Cafetaleros de Chiapas por Cancún FC, cuya casa será el Estadio Andrés Quintana Roo.

SISTEMA

Se desarrollarán dos torneos por temporada y un partido de Campeón de Campeones, entre los dos monarcas.

Cada certamen estará compuesto por 17 jornadas y una Fase Final integrada por un nuevo formato que comprende una Reclasificación.

El primer lugar de la tabla general irá directo a las Semifinales, el segundo lugar avanzará a Cuartos de Final, y los siguientes diez mejor ubicados jugarán un partido en busca de los cinco boletos que completarán la etapa de Cuartos.

En el llamado Repechaje se enfrentarán el 3 vs el 12, el 4 vs el 11, el 5 vs el 10, y así sucesivamente.