Dejó a su novio en depresión

EL JALISCIENSE PABLO ALDERETE ESTÁ TOMANDO TERAPIA PARA BAJAR SU PROFUNDO ESTADO DE ESTRÉS

Por: MARCO CONTRERAS

Luego de que se salió a la luz pública que la ex pareja del periodista Pepillo Origel, el jalisciense Pablo Alderete, debando al Pepillo por manchar su imagen. Ahora el actor asegura que todo este problema con el conductor lo ha mandado al psicólogo, porque no puede con el estrés. En exclusiva para Grupo Cantón, el artista compartió.

“Voy saliendo del consultorio, con tantas entrevistas me estracé, porque nunca había pasado por esta situación, de hecho acabo de salir de con el doctor. El estrés me está matando, los comentarios negativos hacia mi persona, las miles de entrevistas, no puedo dormir por el estrés”, dijo el actor con voz quebrada.

Además aseguró que es cierto todo lo que ha dicho del conductor. “He desenmascarado a Juan José Origel, porque según él no tiene novio desde hace añales, pero ya saqué los audios y las capturas de pantalla para limpiar mi imagen. Interpuse la denuncia y estoy yendo con un psicólogo por mi situación, porque la PGR me mandó al psicólogo, a ver qué tan dañado estaba yo por todo lo negativo y todo lo que me está pasando”.

El actor aseguró que pronto tendrá el balance de su salud. “Me van a dar los resultados después porque se tardan por esto de la contingencia, me hicieron exámenes psicológicos, supongo que me los van a entregar la próxima semana. El doctor me dio unas pastillas para relajarme y bajar lo que es el estrés, tengo mucha presión, eso es lo que me está pasando”, finalizó.