A mis 54 años, me contagié en la Central de abasto…

“Conocí a 10 personas en La Merced y murieron. Conocí a uno que le dio el virus el 16 de abril y el 20 perdió la vida, sin padecer alguna enfermedad .

Rogelio Hernández Velázquez, vive en la alcaldía de Iztacalco, es comerciante de frutas y tiene su local en el mercado de la Merced, pero se surte en la Central de Abastos. Los dos lugares están considerados como dos focos de alto riesgo de contagio por Covid-19.

Rogelio Hernández siguió todos los protocolos de higiene. Cuando supo de la fase 3 del Semáforo Rojo, por sí mismo había planeado descansar unos días, aislarse voluntariamente mientras pasaba lo más crítico, pero el virus llegó antes.

Durante una charla con Grupo Cantón, Rogelio, relató que fueron tan intensos los dolores de cabeza que sintió que dos veces pensó en el suicidio.

-¿Cuando se contagió?

Los síntomas los empecé a sentir el 30 de abril. Dolor de cabeza y temperatura. Al sentir estos síntomas 30 al medio día, en la tarde noche fui al doctor, porque iba intensificándose el dolor. En la medida en que pasaban los días el efecto de las pastillas era menor porque antes me las tomaba cada ocho horas y después tuvo que ser cada seis, pero aun así ya no me hacían efecto. En la medida en que se acortaba el efecto de las pastillas, me daba fiebre y sudoración en la noche a tal grado que hasta se mojaban las sabanas. Comenzó la diarrea y viendo que mi salud empeoraba de inmediato me puse en contacto con el doctor, quien vía telefónica me dijo que había sospecha de que era portador de la Covid- 19, por lo que medio una receta para realizarme la prueba que confirmaría lo que me dijo el facultativo. A su vez hable a la Secretaría de Salud de la CDMX, para llenar el test para que realizaran el análisis para ver si era portador o no del covid. Mientras eso pasaba, aunque no perdí el apetito ni me dolía la garganta al querer pasar los alimentos, me costaba trabajo tragármelos, por lo que tuve utilizar hasta agua.

-¿Que pasó en los días siguientes?

Me mandaron a realizar la prueba, porque a mis 54 años de edad y con 5 años con diabetes, dos médicos; uno particular y uno del gobierno me dijeron que existía alta probabilidad de que era portador del virus.

¿Donde sospecha que pescó el Covid-19?

Todos los días iba a la Central de Abasto porque me dedico a la venta de frutas en el mercado de la Merced. Empecé a informarme de que del 5 al 11 de mayo iba a registrarse el pico mayor de contagio y pensé aislarme voluntariamente mientras todo eso pasaba, pero me dio antes el Covid-19.

-¿Alguien de sus familiares se contagiaron a la hora de atenderlo?

Fíjese que a mi esposa le dio antes que yo, pero como es una persona sana y se alimenta sanamente los síntomas fueron muy leves. Lo mismo sucedió con mi hija que tiene 18 años. Registró los síntomas pero muy leve, le dieron medicamentos y en dos días superó todo.

-¿Alguna secuela que haya sentido que le dejó el Covid-19

? Lo único que siento es cansancio, es decir que canso a la hora de hacer mis actividades porque soy muy intenso. Los primeros días que me recuperé no podía subir ni las escalera, hoy en día eso es lo que siento.

-¿Antes de que fuera portador del Covid-19, creía en el virus?

Por supuesto, traía conmigo, cubrebocas, careta, gel y ponía en marcha otras medidas como echar las monedas en cloro y desinfectar los billetes, lavar con cloro las suelas de los zapatos, las manijas de las puertas, es decir que éramos muy estrictos en las medidas de sanidad e higiene y aun así fui portador. Conocí a 10 personas en la merced y murieron. Conocí a uno que le dio el virus el 16 de abril y el día 20 perdió la vida, sin padecer alguna enfermedad crónica. Cuídense.