Su paciente que llegó de EU la contagió

“A pesar de ser una persona sana, que se alimenta cuidadosamente, el virus la desestabilizó emocional y físicamente”.

CDMX. La doctora Natalia Agustí Elenees, quien vive en la alcaldía Benito Juárez, trabaja en un hospital privado en la Ciudad de México, ha tratado a decenas de pacientes portadores del Covid-19, pero al segundo que trató, sin saberlo se contagió junto con su esposo, ya que a finales de febrero apenas se hablaba del virus y no había laboratorios que realizaran las pruebas.

Durante una entrevista con Grupo Cantón, la doctora Agustí, relató que a pesar de ser una persona sana, que se alimenta cuidadosamente, el virus la desestabilizó emocional y físicamente.

—¿El contagio fue por motivo de su trabajo?

Así es, yo estaba en un proyecto en Televisa, fue en febrero y cuando vuelvo a retomar mis consultas normales, mi segundo paciente venía de un lugar endémico, de Washington, EU, venía enfermo. Ya había superado la enfermedad, sin embargo aún venía activo y me contagió. Los síntomas se manifestaron en mi cuerpo a los dos días. Todo eso fue a finales de febrero, yo me contagié a principios de marzo, cuando apenas se hablaba del Covid-19; no había laboratorios que realizaran las pruebas, más que a los que venían de viaje del extranjero, lo cual, mi paciente no tenía. Era la fase uno y sólo se hacían trabajos de observación.

—¿En ese entonces le pronosticaron males respiratorios?

Exactamente, simple y sencillamente no iban a molestar a nadie que no viniera con un contacto de una prueba positivo, que no vinera de un lugar endémico que tuviera boleto de avión. Entonces empezó la incertidumbre si era o no y para empeorar la situación a los dos días mi esposo también empezó a sentir los síntomas del coronavirus.

No me quedó de otra que enfrentar el virus con pura teoría de lo que estaba escrito de los colegas en Asia e Italia. Empecé a documentarme porque no tenía idea de la enfermedad porque en ese entonces no había consensos de autoridades y de los expertos.

—¿Qué fue lo que hizo?

Quedarnos en casa; consideramos pedir una prueba al INER, pero como éramos positivos íbamos a contagiar, aunque estábamos estables, pero al paso de los días empezamos a empeorar. Yo no tuve una saturación peligrosa, aunque mi esposo sí. Estuvimos en casa y tratamos la enfermad con la información que iba encontrando de otros países como Corea, China. Con la pura lectura y tratamientos que encontré las apliqué.

—¿Tuvieron pérdida de peso?

Mi esposo bajó cinco kilos, yo un poco, pero todos los pacientes que traté también bajaron de peso de tres a cinco kilos, aparte de que te quita el hambre.

—¿Junto con su esposo sufren alguna enfermedad?

No, somos muy sanos, pero aun así el virus me desestabilizó.

—¿Creías en el Coronavirus?

Por supuesto, las alertas que se lanzan, como doctores siempre debemos creerlos aunque te generen algunas dudas, pero entonces debemos documentarnos meses antes de que llegue a nuestro país.

—¿A su consultorio han llegado personas enfermas, que no creen en el Covid-19?

Muchísimas personas. Todos los días llegan personas que ya fueron atendidas por otros médicos, que les dicen que no es Covid-19, y están negados que exista el coronavirus.

—¿Siente miedo?

Sí, hace poco me realicé una prueba para ver cómo andaba en anticuerpos, pero mi protección inmune ya está desapareciendo, entones vuelvo a ser de riesgo como cualquier persona, porque la inmunidad dura alrededor de tres meses, por eso no se ha encontrado una vacuna, porque si duráramos un año ya se hubiera descubierto la vacuna. El problema es que dura muy poco tiempo Hemos visto reinfectados, es decir que fueron dados de alta y volvieron a enfermarse.

—¿Deja secuelas el Covid?

En los pacientes que se atienden tarde sí. Después de su recuperación los pulmones quedan dañados, con fibrosis pulmonar; el pulmón queda fibroso. También deja daños renales.