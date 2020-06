Las manos de los médicos tras 10 horas de servicio con guantes

Los médicos son los agentes que se encuentran en primera linea en estos momentos, tratando de salvar a todos los pacientes de COVID-19 que están hospitalizados. La indumentaria de estos especialistas incluye, entre otras cosas, guantes de latex quirúrjico, los cuales no deben quitarse durante todo su servicio, alcanzando jornadas de hasta 10 horas con ellos puestos.

En Twitter se ha viralizado en los últimos días una impresionante foto que muestra la mano arrugada de un médico tras pasar más de 10 horas con los guantes protectores puestos.

This is the hand of a doctor after removing his medical precautionary suit and gloves after 10 hours of duty.

Salute to the frontline heroes.👍🙏 pic.twitter.com/uuEzGZkWJx

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) June 19, 2020