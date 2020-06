Guanajuato en caos por ignorar bases sociales

López Obrador pidió a la población no sumarse a los grupos criminales

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue cuestionado sobre la fuerza que tiene el Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, el cual es liderado por José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro y aseguró que tiene influencia “porque se dejó crecer”. Obrador dijo que estos problemas en el estado se deben porque autoridades ignoraron bases sociales. “Tiene presencia porque se dejó crecer, no se atendió a tiempo, incluso, por eso, tiene base social. Para crear una organización así, donde hay nómina, donde en cada municipio hay bases, es un asunto que viene de tiempo atrás y no se atendía”, aseveró el mandatario. López Obrador recordó que en Guanajuato se lleva a cabo un plan especial de seguridad desde hace cuatro meses ante el “nivel de gravedad”, sobre todo, en los homicidios, pues el estado reporta entre 15 y 18 por ciento de este delito en el país.

Debido a ello, hizo un llamado a los jóvenes que “trabajan” para el grupo delictivo.

“Cambien de actitud, es una convocatoria, un llamamiento a que se separen de esas actividades, eso no es bueno. Nosotros vamos a ser respetuosos de los Derechos Humanos, no van haber masacres como antes, pero tenemos que garantizar la paz y proteger a las personas”.

“Que se procure alejarse de la gente, que no se le respalde. Que cuando va la Guardia Nacional que no agredan a la Guardia Nacional, que no cometan actos vandálicos porque los mandan a quemar carros, a poner retenes, incluso a impedir con barricadas que llegue la Guardia Nacional”, abundó. El general Luis Cresencio Sandoval compartió que de las personas detenidas durante los operativos, aquellos que fueron liberados no fueron quienes fueron detenidos al interior de domicilios, sino las que detuvieron las fuerzas del estado por haber obstruido las vías de comunicación, poner artefactos para impedir la llegada de refuerzos. Habló de la captura de “otro de los miembros del grupo delictivo que también opera ahí en el área” al asegurar que todos ellos sí están en proceso y deseó que se logre la “detención formal”, añadió que otras detenciones estuvieron erróneas.