BTS revela nueva video musical “Stay gold”

La banda surcoreana BTS no deja de crear fama aquí en el occidente; el talento que tienen se representa en los múltiples sencillos que han sacado, y este último no es la excepción.

“Stay gold” es el nuevo single de BTS, publicado esta misma semana, y que este viernes cuenta ya con su correspondiente videoclip de acompañamiento, todo un ‘viaje hacia la luz’ que ya es tendencia en todo el planeta.

El sencillo forma parte de “Map of the Soul: 7 The Journey”, su primer álbum en japonés en más de dos años, que verá la luz en formato digital el 14 de julio y en físico el 7 de agosto.

Tras su ultimo álbum coreano, “Map of the Soul: 7”, editado en febrero y que ha copado lo alto de las listas (número 1 en Estados Unidos y en Gran Bretaña), esta será la cuarta edición japonesa del septeto.

El título del disco representa el tema del viaje de siete años de BTS desde su debut en Corea en Junio de 2013. Desde entonces, sus componentes han vivido alegría, éxito, adversidades, retos… y su búsqueda de la respuesta al viaje que no tiene fin.

