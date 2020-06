Todo por un sueño

Ciudad de México.- Fernando Beltrán, quien durante su participación en la eLIGA MX con Chivas, recibió algunas burlas de parte de los usuarios de redes sociales, por jugar desde un hogar que no se veía tan ostentoso, en entrevista con FIFA.com habló de los sacrificios que hizo para ser futbolista, pues al principio tuvo que aventurarse solo.

“Tomé una decisión muy rápida, porque estaba muy contento de que el Guadalajara se me hubiera acercado; en ese momento era pura felicidad y emoción, ya que no me había dado cuenta de que no vería a mi familia muy a menudo cuando me mudara a una nueva ciudad”.

Relató acerca de lo que hicieron los suyos para que pudieran estar juntos, “mi madre tomó un trabajo aquí (Guadalajara), con una empresa de limpieza, trapeando pisos, ella vino primero y luego fue seguida por mi hermano, que es chef. Para mi padre fue más difícil mudarse, debido a su trabajo, pero al final, incluso él se mudó”.