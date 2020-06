Primero comer que ser cristiano

DESDE FILOMENO MATA 8

MOURIS SALLOUM GEORGE

@vocesperiodista

EL TÍTULO DE ESTA ENTREGA, NO ES UNA IRREVERENCIA: EL IMPERATIVO…

…de supervivencia es primero en el imaginario popular. Se asocia a otro que está escrito en los antiguos libros: El que no trabaja, no come.

Ahora que a tantos se les llena la boca con eso de que arribamos a la sociedad de la información, según esto por obra y gracia de cada nuevo hallazgo tecnológico, nos topamos con un hecho casi rayano en la contradicción.

Análisis de expertos, fundados en estudios de agencias de la ONU, sobre todo de la Unesco, nos informan que la tecnología es una realidad por pocos cuestionadas; menos, por lo que se alzan con el santo y la limosna.

La pandemia evidencia control monopólico de alimentos.

Entre los materiales en nuestra mesa de trabajo, encontramos un certero nuevo enfoque: Más que la tecnología, es la industria de los alimentos la más politizada, pero sólo en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados se habla de la aspiración a la soberanía alimentaria, en cuyo centro de gravedad está la producción agrícola, una asignatura en México poco atendida, asunto que preocupa en a otra agencia de la ONU -para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

La pandemia del coronavirus expuso la vulnerabilidad de la cadena de suministros de alimentos demasiado concentradas. En Estados Unidos, esto dio lugar a los llamados a una acción antimonopolios.

En el vecino país, un juez federal le puso el cascabel al gato al ordenar prisión a un ejecutivo de Bumble Bee Foods por su papel en una conspiración antimonopolio, en este caso para fijar precios al atún enlatado, según nos llega la nota desde Londres.

Atún mexicano, pescadito feo en el mercado estadunidense.

¿Quién ignora que el atún mexicano, capturado en altamar y procesado en plantas en tierra del Pacífico, es sometido con frecuencia a actos de embargo en defensa del interés de los productores del ramo estadunidenses?