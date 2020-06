Paulette tiene primer lugar, pero podrían recibir demandas

Historia de un Crimen: la Búsqueda, la serie de Netflix que detalla el estremecedor caso de la muerte de la niña Paulette, es un éxito en cuestión de audiencia para la plataforma, aunque en términos de producción deja mucho que desear. Por cierto, podrían avecinarse problemas legales para los productores, ya que se utilizan muchos de los nombres reales de los protagonistas de la historia. El nombre de los padres, el del Procurador y el Subprocurador del Estado de México, y el de la mejor amiga de la madre de la niña, no fueron cambiados a la ficción, y con esto, la producción dejó abierta la puerta a cualquier tipo de querella legal.

Netflix sí los buscó Uno

de los grandes errores de esta serie, es que no agrega nada nuevo a la torpe investigación en torno a cómo murió Paulette. Simplemente es una reproducción de ficción de lo que todos ya sabíamos sobre el caso. Me cuentan que Netflix sí busco a los protagonistas de la serie para tratar de tejer nuevas hipótesis, pero ninguno de los interesados quiso hablar y entrar al juego de la ficción. Al parecer la madre, Lizette Farah rehizo su vida, tuvo más hijos y actualmente vive en el estado de Baja California, así que no quiso reabrir una herida que nunca terminó de cicatrizar.

¿Por qué no hubo Masterchef kids?

La respuesta es sencilla. En tiempos de pandemia, trabajar con niños no es recomendable. Las medidas de seguridad e higiene que debe tomar cualquier producción de TV en tiempos de COVID son extremas, y trabajar con niños implica riesgos muy altos, que en este momento nadie puede tomar. De ahí la idea de regresar a la edición de aficionados.

Notas y más notas…

Esta semana se publicó una nota que aseguró que Pablo Montero tuvo un enfrentamiento con un fotógrafo en San Miguel de Allende. Sobre el incidente, me aseguran que no hubo tal choque con el fotógrafo, lo que en realidad sucedió es que la producción le pidió al paparazzi parar la fotografías una vez que había pasado el tiempo permitido para el trabajo gráfico (se trataba de un video y había imágenes que no podían ser fotografiadas) , pero como a veces sucede en nuestra fuente de espectáculos, el incidente creció y se malinterpretó… Aquí termino, la próxima semana más nombres…