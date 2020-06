Paty Navidad responde a críticas; asegura que sus opiniones sobre el Covid-19 tienen sustento

Ciudad de México.- la actriz Paty Navidad respondió a las críticas asegurando que todas sus opiniones sobre el nuevo coronavirus Covid-19 tienen sustento para quien desee verlo; aseguró que es libre de ejercer su libertad de expresión.

Luego de que en el programa matutino ‘Venga la Alegría’ se criticara a las declaraciones que comparte la actriz a través de sus redes sociales, Patricia Navidad le respondió a los conductores.

Nunca he dicho que el “virus” no exista, sólo que no es letal, investiguen a profundidad, la “pandemia” no existe, es plandemia, un plan satanico de la élite oscura, sus ONG’s y financiadores directos, George Soros, Bill Gates y más. Un Nuevo Orden Mundial de Dictadura tecnócrata https://t.co/2m8CWScCuo pic.twitter.com/byLdzHYley

— 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 🇲🇽 Patriota!! (@ANPNL05) June 25, 2020