J Balvin se burla de Shakira e Internet sale a defenderla

Ciudad de México.- internet explotó contra J Balvin luego de sus declaraciones sobre la forma de trabajar de la cantante Shakira durante una entrevista virtual con la revista Billboard la cual reunió a los integrantes de Black Eyed Peas, Maluma y J Balvin.

La entrevista del pasado martes tenía como objetivo hablar de “Translation”, el último lanzamiento de la agrupación que incluye colaboraciones con los reguetoneros, así como la participación de Shakira y más artistas latinos.

Y es que cuando la entrevistadora le preguntó a la banda con cuál de los dos, Maluma o J Balvin, tuvo que ser más “flexible” para trabajar, will.i.am respondió que en realidad diría con Shakira, lo que causó las carcajadas de J Balvin.

Por lo que casi de forma inmediata, will.i.am explicó que la manera de trabajar de Shakira es como una escuela porque se puede aprender de ella, es muy profesional y precisa en lo que quiere y cómo lo quiere.

J Balvin se burla de Shakira argumentando que no sabe lo que es trabajar con ella, creo no lo sabe y nunca lo sabrá, a este tipo le falta HUMILDA y no es solo por defender a Shakira, pero la forma en la que lo hace es realmente desagradable.

