Venció al Covid-19 pese a la diabetes e hipertensión

“Pero Dios en su infinita misericordia me regaló un soplo más de vida. Estoy infinitamente agradecido con mi familia”.

Por: FRANCISCO OLÁN

Miguel de los Ángeles Cortázar, originario del municipio de Cárdenas, Tabasco, está agradecido con su familia, sus amigos y hermanos de fe, pero sobre todo con Dios, porque como él lo dice: “Dios en su infinita misericordia me regaló un soplo más de vida”. A sus 32 años, con padecimiento de diabetes e hipertensión, logró vencer al coronavirus en su casa. Su familia fue un pilar importante para vencer la enfermedad, pues le daban ánimo de vida cuando sentía que la muerte merodeaba en su cuarto. En entrevista con Grupo Cantón señala que el tratamiento incluía antibióticos, me los ponían directos a la vena. Afirma que no lo hospitalizaron, que la enfermedad la superó en su vivienda, pero tuvo que conseguir todo, incluida la renta de un tanque de oxígeno. Señala que desafortunadamente para enfrentar esta enfermedad hay que tener dinero y por lo mismo mucha gente muere, por la falta de dinero.

—¿Qué se siente ser un paciente Covid?

Es algo que no se lo deseo a nadie. La agonía de no poder llevar el aire a tus pulmones hace que tu mente te haga una mala jugada y pienses en el peor escenario que podría pasarte. Siendo diabético, hipertenso, pensé que no la iba a librar, porque por más que quería respirar el aire, de la garganta no bajaba. Pero Dios en su infinita misericordia me regaló un soplo más de vida. Estoy infinitamente agradecido con todas las personas que no me abandonaron, que me apoyaron, con mi familia. Algo bueno en sus vidas hice para merecer tanto amor, apoyo y sinceridad. Esta enfermedad es un calvario.

—¿Cómo te contagiaste?

No lo sé. Yo estaba en cuarentena en casa por mi trabajo, pues como lo dije tengo hipertensión y soy diabético. Fue de la nada. Empecé con un dolor de cabeza, cansancio, pero el 6 de junio caí, ya mi cuerpo no aguantó. Del 6 de junio hasta el 18 empecé a tener mejoría, que fue la primera vez que me levanté de la cama.

Pero una semana anterior me empecé a sentir mal. Ahorita puedo caminar de mi cuarto al baño. Me agito un poquito, pero ya estoy mejor que antes. Sigo tomando medicamente orales y los naturales. En casa nada más me contagié yo, para la buena fortuna de todos mi familia no se contagió. Cuando estaba en cama siempre usaba cubreboca, guantes, gel antibacterial y mantenía una sana distancia cada vez que se acercaban a la puerta para atenderme.

—¿Te hospitalizaron?

Afortunadamente no fui hospitalizado, fui atendido en casa por mi familia. Me dolió mucho ver a mi hermano al pie de la cama, que lloraba y me suplicaba que luchara, porque todavía faltaban muchas cosas por hacer. En mi cuarto tenía una olla. La golpeaba varias veces y mi familia se asomaba por la puerta. Era un medio de comunicación que decidimos emplear para avisar que necesitaba la presencia de ellos.

—¿Cómo fue que libraste al coronavirus?

Cuando yo caigo en cama lograron levantarme y me llevaron a una Farmacia Similar, donde la doctora me dijo que tenía una infección en la garganta. “Te voy a dar un leve tratamiento”, me dijo, pero no me sirvió porque por las noches no respiraba, por lo que mi familia llamó a un enfermero particular para que me atendiera. Desafortunadamente con esta enfermedad todo es dinero. Todos los antibióticos me los ponían directo a la vena; había que conseguir el oxígeno, por lo que se rentó un tanque, un manómetro en 5 mil pesos. Luego el oxígeno no me duraba mucho. Para enfrentar esta enfermedad hay que tener dinero, y por esa causa mucha gente que se contagia y se pone grave se queda en el camino, precisamente por la falta de dinero.

—¿Qué mensaje le das a las personas?

Que hagan conciencia, que cuidemos a nuestros adultos mayores. Y que de verdad tomen su sana distancia y todas las medidas sanitarias. Aunque digan que está uno loco, esto es real y que existe.