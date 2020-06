Todos contra Morena

ANALISTA

OSCAR GÓMEZ CRUZ

TIENE CAPACIDAD DE CONVOCAR A ALGUNAS RESURRECCIONES

Después del por demás extraño evento, en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador se “puso el parche antes de que le dieran el golpe”, al presentar un documento de origen desconocido, en el que expone públicamente a todos aquellos que no lo quieren y están contra su proyecto de nación, ahora sí, comienzan a organizarse formalmente los grupos frente a la elección intermedia de 2021.

Que un hombre de Estado y de poder, acuse abiertamente a sus opositores no es nuevo, lo que si lo es son las formas. Es una buena manera de poner los reflectores por anticipado, sobre todos aquellos con los que un gobernante no simpatice o viceversa. Así, si alguno de los actores señalados “se mueve”, estará más en el ojo público y podrá ser señalado desde el poder, como un conspirador.

Al muy personal estilo del presidente, todos son enemigos si no están al cien por ciento de su lado. Así que esta jugada puede ser magistral para neutralizar, con un año de antelación, los esfuerzos de la oposición.

Ahora, ¿qué hace la oposición? Nada. Se encuentran pasmados, escondidos, mudos, sin tomar las mil y un oportunidades que se les han dado durante un año y medio, para organizar realmente, una corriente que pueda competir con MORENA.

Y no se pueden organizar, porque son los mismos actores de siempre los que siguen en control de los partidos, en lo nacional y lo local. Donde filias y fobias son conocidas por todos y donde los desacuerdos parecen ser irreconciliables.

No es de extrañar que no puedan ponerse de acuerdo al interior de los partidos, para articular una narrativa congruente, poderosa y oportuna, que en algo melle la popularidad del presidente. Es la primera vez en 18 años, en la que el éxito o fracaso del presidente, depende de lo que él mismo haga, de lo que él mismo diga y de lo que él mismo determine.

La oposición no sabe ni dónde está parada, no tiene gente, no tiene bases, no tiene credibilidad. Se habla de una mega alianza anti AMLO-4T, en la que el PRI, PAN, PRD y MC vayan juntos a pelear el Congreso, algunas de las gubernaturas y presidencias municipales.