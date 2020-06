Todos contra AMLO

Fue cuestión de días para que algunos líderes de opinión se olvidaran por completo de la “pandemia” y postraran su atención una vez más en AMLO ahora que se aproximan las elecciones del 2021. Todos quieres un pedazo del pastel y harán hasta lo imposible por intentar apagar las velas del festejado.

Felipe Calderón y compañía siguen contando las horas para saber si el registro de México Libre será todo un hecho o tendrán que esperar muchos más años para que esto se convierta en una realidad; todos sabemos que en caso de recibir el registro será de la manera más sucia que el INE pudo usar para otorgar el registro de ese partido.

Lo interesante es analizar como diversos opinólogos y cómicos inundan las redes sociales con posturas que confunden a los más incautos o enardecen a un sector que puede percibir de manera más inteligente los comentarios amañados de muchos de ellos con la única misión de lastimar a nuestro país.

Esta semana todos los mexicanos pusieron en su lugar a Chumel Torres quien se las da de periodista o comunicólogo y todos en general dejaron en claro que se trataba de un cómico con chistes en decadencia llenos de racismo y clasismo. Lo interesante es preguntarnos quién está detrás de Chumel apadrinando todas sus tonterías.

Es necesario analizar el discurso de algunos opinólogos, cómicos y líderes de opinión que justo atacarán al gobierno actual asegurando que su libertad de expresión se ve afectada cada que son censurados. Este tipo de pretextos usarán para confundir a todo el país haciéndoles creer que AMLO será el dictador al que todos le temen cuando la realidad es completamente distinta.

Detrás de los comentarios de diversas personas como Carlos Loret de Mola, Chumel Torres, Victor Trujillo, Ciro Gómez Leyva, Pascal Beltrán del Rio y más… Existen intereses políticos que dictan ciertos convenios y contratos para crecer en los siguientes años y todos los anteriormente mencionados apostaron por ser los medios importantes de comunicación una vez que AMLO deje el poder.

En la historia de México nunca se había escuchado tanta grilla con un presidente que causara tanto ardor en la oposición debido a que frenó el saqueo y la corrupción de un día para otro donde los intereses de muchos “empresarios” se vieron afectados por completo.

No me preocupa que AMLO sea el presidente que todos odian; me preocupa pensar el siguiente candidato o candidata que vestirán con carisma, empatía, talento, chauvinismo, amor por México y más… para que siga siendo la misma mierda de siempre.