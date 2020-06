Sismo de ayer devela simulación

Se suman damnificados a los que aún esperan desde hace tres años les reconstruyan sus propiedades

Por: FERMÍN SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– Tras el sismo de 7.5, con epicentro en Oaxaca, el cual, afectó a varios estados y en particular se sintió con fuerza en la Ciudad de México, la cual no se puede recuperar de los temblores del 2017, tras la simulación que hizo el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa de apoyar en la reconstrucción, es importante recordar que también para este 2020, la Secretaría de Protección Civil tuvo una reducción del 20 por ciento en su presupuesto, respecto al 2019, por ¿lo que no se está preparado para estas situaciones, una vez más.

Y es que en varios lugares de Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, GAM, B. Juárez y la Cuauhtémoc, edificios y hogares no han sido reconstruidos en su totalidad desde el 19 de septiembre del 2017, por lo que se sigue utilizando presupuesto aprobado en este año. Además tras este temblor se suman nuevos damnificados.

El coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, en días anteriores, señaló que hay reportes de la Auditoría Superior de la Federación que dicen que gran parte de los recursos que se destinaron para la atención de los sismos 2017, tanto por culpa del gobierno de Miguel Ángel Mancera de la CDMX, como del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, no llegaron a los beneficiarios.

Desde que se supo esto, varias víctimas del 19-S en Xochimilco, señalaron que el presupuesto aprobado para la Secretaría de Protección Civil, es insuficiente para la prevención ante desastres naturales, que permitan garantizar la integridad, así como el patrimonio de los chilangos.

Y es que con este temblor, que dejó mucho miedo por recordar los sucesos de hace unos años y algunos pequeños daños, recordamos que el Congreso local aprobó a la Secretaría de Protección Civil una reducción del 20% en su presupuesto, respecto al 2019 y es que de 183 millones 7 mil 983 pesos culminó en 145.4 millones; lo anterior a pesar de ser la dependencia con menos recursos en todo el Presupuesto.

NUEVOS DAMNIFICADOS

En entrevista con Juan Pablo Guerrero, integrante de Damnificados Unidos de la CDMX, dio a conocer que algunos edificios que son parte de la reconstrucción del 19-S y que iban a ser entregados en poco tiempo, como el de Insurgentes Norte 476, resultaron nuevamente con daños.