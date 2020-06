Horóscopos de Yamarash para este jueves 25 de junio

(diciembre22/enero20)

Aplica paciencia y sabiduría para despejar los caminos. El efecto de Saturno despierta la tenacidad para lograr lo que te propones. No dejes que se apodere la ansiedad controla lo que sientes con meditación. Los destellos del sol llena de luz con la apertura de una entrada económica. La lucidez de tus pensamientos logra guiarte por el camino del trabajo.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Estas en el momento crucial para no decaer y continuar construyendo lo que deseas. Logras estabilizarse para dejar pendientes y angustias. Enfoca tu atención en los cuidados de tu alimentación para sentirte mejor. Se pone a prueba el carácter para no desistir. Te adaptara a los factores externos para incorporarte a lo laborar. Estimula la mente para no aburrirte.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

Júpiter es el planeta regente para otorgar un poder visionario. Se dota el poder de la trasformación para ser progresista. Los deseos de libertad expresan lo que deseas. El tiempo expresa tus necesidades debes descifrarlo. El poder afrodisiaco de tus encantos flechan esa persona especial. Llevas el entusiasmo más haya de lo que percibes atrayendo la mejor de las vibras.