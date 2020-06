El Sahara llega a México

si no tienes dinero para comprar un tour por Africa, o no puedes salir por evidentes razones de pandemia, no te preocupes, Africa puede (y lo hará) venir hasta la puerta de tu casa… en forma de polvo.

La nube de polvo del Sahara, la más grande de los últimos 50 años, ya está en México, y prueba de ello es que entre el martes y miércoles, los niveles de partículas suspendidas PM10 y PM2.5 incrementaron 800 por ciento en la ciudad de Mérida, Yucatán, informó Luis Antonio Ladino Moreno, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.

“El día de ayer teníamos niveles de material particulado del orden de 160 microgramos por metro cúbico y al día de hoy subió a 190, entonces vemos que ha habido un aumento progresivo de la cantidad de material particulado, lo que es una señal de que sí está llegando la pluma“, explicó.

En conferencia de prensa virtual, el doctor en Ciencias Ambientales dio a conocer que según el pronóstico, este fenómeno natural que se repite año con año desde tiempos inmemoriales, impactará Yucatán, Quintana Roo y Campeche hasta el viernes, ya que para el sábado 27 de junio estará ingresando a Estados Unidos.

Dijo que la principal recomendación a la población vulnerable de la Península de Yucatán, como la que sufre Covid-19 o alguna enfermedad respiratoria, es que no salga a la intemperie y use cubrebocas.

El cubrebocas funciona como filtro y evita que estas partículas que están en el aire, que llegan de África, las respiremos, porque una vez que las inhalemos, las más grandes se van a quedar atrapadas en la parte nasal y la tráquea, pudiendo causar algunas irritaciones, pero si hay partículas muy pequeñitas pueden seguir avanzando en el sistema respiratorio, llegando a los pulmones y en el peor de los casos pasando a los alvéolos o al torrente sanguíneo, y esto puede ser muy peligroso en altas concentraciones“, advirtió.

