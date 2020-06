Eiza González y Timothée Chalamet besándose enloquecen internet

Like

Ciudad de México.- la actriz mexicana Eiza González se volvió tendencia en las redes sociales luego de ser captada en Los Cabos acompañada del actor Timothée Chalamet; ambos actores parecían tener un buen momento en el destino mexicano.

Lo impactante es que en las imágenes, filtradas por el portal TMZ, se puede observar a los actores besándose y disfrutando del sol, lo que causó una ola de reacciones en las redes sociales.

Algunos desaprobaron la relación por la diferencia de edad, ya que Eiza González tiene 30 años y Timothée Chalamet 24; muchos más aseguraron que hacen una linda pareja.

Lo que no pasa desapercibido es la ola de memes que generaron las fotos, hasta la ropa interior Fruit of the Loom que vestía el actor se convirtió en tendencia en al red social.

La teoría de que todos los hombres tenemos calzones Fruit of the Loom ha sido confirmada por Timothée Chalamet. pic.twitter.com/6pkTISAEDj — AIturbide (@aIturbidem) June 24, 2020

Así se ven diciendo que Eiza Gonzales se llevó el premio cuando evidentemente el afortunado es el flaco deshabrido ese al estar junto a tremenda reinota etérea pic.twitter.com/2VNBHZmWtH — El alegandro (@jalejandrohh) June 24, 2020

Yo después de ver las fotos de timothée chalamet y eiza Gonzáles en los cabos: pic.twitter.com/ABZr8J1uxZ — Diana Natalia (@DianaNataliaMi5) June 24, 2020