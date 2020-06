Sismo 2020: Un bolillo pal’ susto ¿Verdad o mito?

Muchas personas tienen ataques de nervios durante una catástrofe como lo puede ser un sismo. En la Ciudad de México, muchos capitalinos estamos acostumbrados a estos siniestros, y la manera de recomponer a una persona es a través de un bolillo. Sin fin de teorías se han armado ante esta mágica solución pero ¿Es verdad que el bolillo ayuda con el susto?

El origen

Se cuenta entre historiadores que esta creencia surgió de la cultura Otomí, quienes acostumbraban a curar el susto mediante el sudor. Para esto, preparaban una mezcla de alcohol y hierbas, con el paso del tiempo la medicina mexicana tradicional comenzó a popularizar estas prácticas e incluyeron la de comer un bolillo para aliviar el espanto, incluso algunos usaban tortilla fría.

¿Funciona el remedio?

Técnicamente si, comer bolillo ayuda a curar, pero no el espanto como tal, sino los síntomas que éste produce en el estómago. Cuando nos pasa hay un aumento en la producción de jugos gástricos, por lo que es necesario consumir algo que ayude a asentarlo, según la medicina tradicional, el bolillo funciona para esto, al igual que cualquier otro alimento solido.

Pero no, no ayuda a aliviar la ansiedad, ni provoca un bienestar inmediato digno de una solución mágica. La buena noticia es que no tiene nada de malo seguir esta costumbre ya que un susto no produce un desequilibrio tal que detone una enfermedad crónica como lo fuera la diabetes.

