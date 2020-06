‘Siento que fue un muy mal sueño estar al filo de la muerte’

“(Esta enfermedad) me hizo estar más consciente y al tanto de mi salud en todos niveles, y valorarla mucho más”.

CDMX. Justo a un mes de haber presentado los primeros síntomas y haber superado al Covid-19, Brenda Enríquez, modelo y artista, sostiene a Grupo Cantón que lo que más le causó temor, es que pudo haber sido peor. Después de padecer la enfermedad señala que este es un momento importante de hacernos cargo de nosotros mismos y hacer uso de nuestro raciocinio, prudencia y empatía, porque si no nos responsabilizamos de nuestra individualidad no podremos encontrar soluciones como comunidad.

—¿Qué pensaste cuando presentaste los primeros síntomas?

Primero, pensé que era parte de mi síndrome premenstrual, pero cuando este terminó todo seguía siendo igual y hasta peor, y aumentaban los síntomas. Sentí un poco de miedo y negación, nunca creí que me iba a tocar pasar por esto honestamente, pues en mi casa donde somos mi pareja y yo, era la que menos salía. Dudé mucho antes de tomar los cuestionarios y medidas de monitoreo, pero pues al final lo hice.

—¿Qué ha sido lo más complicado de haberte enfermado?

Todas las secuelas. Siento que fue un muy mal sueño, un simulacro al deterioro y vejez, estar al hilo de la muerte, la cuestión económica, ver el poco interés y respaldo del gobierno. Salí adelante por las personas que me apoyaron y me echaron la mano, no por ninguna otra cosa… Quedan secuelas no sólo, físicas si no también emocionales… Y todavía son difíciles de digerir.

—¿Cómo cambió tu vida?

Llevo seis meses sin fumar y aun así logró afectarme a nivel pulmonar y metabólico, me hizo revalorar mucho mi capacidad de recibir oxígeno, de respirar, de poder moverme, y de vivir en general.

—¿Cuál es la construcción de tu identidad de forma, digamos, postpandémica?

Todavía no puedo hacer un juicio certero de ello ya que aún siento todo muy reciente y creo que la pandemia, ni a su pico ha llegado, por ende, no está cerca de terminar. Ya tenía ciertos hábitos que rayaban en lo obsesivo respecto a los gérmenes, pero nunca se me hicieron exageradas las medidas a abordarse por pura prevención.

Si tienes bajas las defensas no sólo te puedes enfermar de Covid, sino también de otras cosas, como el herpes zóster y demás, lo que sí se me hace exagerada es el radicalismo de muchas personas en ser muy necias y negar algo que es una realidad, que afecta a muchos, la falta de prudencia y empatía, pues esto no es algo que se viva y padezca en solitario, si no puedes esparcirlo y afectar a los demás. Me hizo estar más consciente y al tanto de mi salud en todos niveles, y valorarla mucho más, subestimamos cosas ‘tan simples’ como el respirar y oxigenarnos.

—¿Qué dices del tratamiento que recibiste para afrontar al virus?

Estuve asesorada, monitoreada y respaldada por más de tres doctores, y entre ellos iban complementando la información. Hubo un medicamento, Plaquenil, que me suspendieron el primer día en que lo empecé, pues esa misma semana salió un comunicado de la OMS sobre que el consumo de éste; habían detectado un aumento de la mortandad, pero los demás, que me gustaría no mencionar, son muy fuertes y específicos. El gobierno únicamente me otorgó unas cajas de paracetamoles y eso una semana después de iniciado mi proceso, pero por parte de los doctores, estuve muy bien respaldada y en sí, pues creo que eso me ayudó a que lo demás no empeorara, aunque los últimos días fueron los peores. Son tratamientos caros, pero muy fuertes y efectivos, ya que solo ayudan a los efectos colaterales de la respuesta inmunológica.

—¿A qué se debió lo de los últimos días?

¡Honestamente!, no sé, ya eran los últimos días, y supongo que la ansiedad no ayudó y fue cuando tuvimos que recurrir a un tanque de oxígeno por dos días.