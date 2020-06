Le diagnosticaron laringitis, pero su mal era Covid

“Me dieron tratamiento para siete días y en ese tiempo no hubo mejora y fue cuando fui con otro médico, porque comencé a empeorar”.

CDMX. Juan Antonio Rueda Cabello vive en la Colonia Guerrero, de la CDMX, su oficio es la carpintería, por lo que tiene que recorrer puntos diversos de la metrópoli para visitar clientes potenciales, entregándoles presupuestos que se ajusten a sus economía para renovar o reparar sus muebles. Durante una charla con Grupo Cantón, Juan Antonio cuenta que tuvo la mala fortuna de contagiarse del Covid-19 después de acudir Cuautepec, alcaldía de Gustavo A. Madero, a hacer un presupuesto.

—¿Cuándo empezó con los síntomas del Covid-19?

Empecé el 8 de mayo con tos seca, dolor de garganta y calentura, después de tres días me costaba respirar.

—¿Que pasó después?

Lo que pasa es que ocho días antes, presente una gripa, entonces fui con un médico quien me dijo que tenía laringitis, entonces me dio tratamiento para siete días y en ese tiempo no hubo mejora y fue cuando fui con otro médico, porque comencé a empeorar con un dolor de cuerpo y más calentura. Me envió a realizar unos estudios sobre los pulmones y me dijo que tenía neumonía y me enviaron a la clínica 27 que se encuentra en Tlatelolco. Cuando estaba con el personal médico me empiezan a hacer el cuestionario rutinario y me dicen que me tengo que internar, porque era portador del Covid, pero al ver que estaba saturado, opté por atenderme en casa.

—¿Cuál fue el tratamiento recibido en casa?

Realmente, fue oxígeno y medicamentos a través de una doctora que nos conoce desde hace mucho tiempo. Vía telefónica asesoró a mi esposa como debía de atenderme.

—Al no haber una vacuna contra el Covid-19, ¿qué medicinas le recetaron?

Me dieron Fibrinógeno en plasma, proteína creativa en suero, Ferritina en suero, Alvesco en aerosol para inhalar, así como diversos estudios de mis pulmones y el oxígeno.

—¿A raíz de ese tratamiento su salud, empezó a mejorar?

Lentamente, pero sí fui mejorando.

—¿Cuánto estuvo así?

Llevo un mes de aislamiento, aquí donde vivo en la colonia Guerrero, cuando me contagié no se hablaba mucho, pero de una semana y media para acá todo mundo habla del coronavirus y del peligro de salir contagiado.

—¿Dónde se contagió?

Haciendo mis cuentas, tuve que acudir a Cuautepec, GAM a hacer un presupuesto sobre un trabajo de carpintería, yo a eso me dedico y creo que ahí fue, porque después de cuatro días comencé a sentir los síntomas del Covid-19.

—Durante el tiempo en que estuvo en su domicilio, ¿contagió a alguien de sus familiares?

No, porque desde el momento en que empecé a sentir los primeros síntomas, por precaución me aislé de mi familia. Fue como precaución y cuando me confirmaron que tenía el coronavirus, no estamos con nuestras hijas ni suegros, seguimos aislados.

—¿Antes de que saliera positivo, creía en el Covid-19?

Realmente sí, desde que empezó vimos un caso y creí más.

—¿Cuántos años tiene?

Tengo 44 años y afortunadamente no tengo ninguna enfermedad crónica y eso me ayudó. Lo único que padezco es un poco de obesidad.

—¿Ya fue dado de alta, por la doctora que los asesoró?

El primero de julio tengo una cita y además me realizaran unos estudios para evaluar mi estado de salud sobre todo de mis pulmones y a partir de eso me darían de alta y me dirán que secuelas me dejo el Covid-19.

—¿Digamos que hoy todavía se encuentra en tratamiento y aislamiento?

Así es, todavía uso esporádicamente oxígeno, sobre todo cuando salgo a caminar porque cuando hago eso me agito.

—¿Qué les diría a quienes hoy se mantienen incrédulos?

Que tengan las precauciones si van a salir, que lo hagan utilizando cubrebocas, caretas y gel antibacterial, manteniendo la sana distancia