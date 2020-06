Fallan altavoces de alarma sísmica durante temblor de 7.5

En algunos puntos de la Ciudad de México, durante el temblor de 7.5 grados que sacudió de manera fuerte a varios estados del país, fallaron altavoces de la alarma sísmica.

En la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc, algunos altavoces ubicados en la avenida Mosqueta, no sonaron, pudo comprobar Grupo Cantón. Mientras que en redes sociales, denunciaron que esto ocurrió también en la colonia Napoles, cerca de las calles Louisiana equina con Río Becerra, Indiana y Alabama; en la Benito Juárez.

“Por favor, necesitamos vengan a arreglarla, lo hemos hecho en múltiples ocasiones y hemos sido ignorados”, compartió en Twitter Carla Sierra.

Asimismo, Adela Barrón compartió: “La alarma sísmica de Avenida Cedral y papatzin en ejidos de San Pedro Mártir no funciona”, esto, en San Andrés Totoltepec, de la alcaldía Tlalpan.

Mientras que en Tlatelolco, donde en el sismo del 85 se derrumbó el Edificio Nuevo León, reportaron que justo afuera de la estación del metro con el mismo nombre de la colonia, no sonó la alarma.

Sin embargo, los ciudadanos destacan que la alarma sísmica sonó con demasiada anticipación, lo que evito que el movimiento telúrico los tomara por sorpresa, como a muchos otros.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el reporte oficial de aquellos altavoces que no funcionaron durante este hecho, que nos trajo los recuerdos amargos de los sismos ocurridos hace tres y 35 años. Aunque afortunadamente, no se reportan tampoco estragos materiales y humanos.