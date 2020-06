Cumple su promesa a Villano III

REGRESA A LOS CUADRILÁTEROS PORQUE ASÍ LO QUERÍAN EL REY ARTURO Y SUS HIJOS

Ciudad de México.- Porque se lo prometió a su esposo el Villano III, con quien compartió la vida en pareja y tuvo dos hijos que ahora son luchadores: El Hijo de Villano III y Villano III Jr, es que La Infernal decidió regresar a los cuadriláteros después de casi 20 años de ausencia.

“El Villano III ya no vivió el momento en el que decidí volver a ser luchadora, pero fue una promesa que le hice de regresar a los encordados y ya la cumplí. Me siento muy nerviosa, es algo que todavía no alcanzó a visualizar, la grandeza de este momento, me siento feliz, agradecida y preparada para dar lo mejor de mí. Quiero demostrar de qué está hecha La Infernal, de dónde viene y qué quiere para el día de mañana”, señala.

Explica que no conoce mucho a las estetas de hoy, porque todas son muy jóvenes y se va a enfrentar a lo desconocido en cuanto a compañeras y rivales, porque fueron casi 20 años los que estuvo fuera de los cuadriláteros; sin embargo, cree que la gran escuela que tuvo al lado de su pareja de vida la va a sacar adelante. “Tengo mucha escuela y lo voy a demostrar, mis objetivos son grandes y quiero enfrentarme a grandes rivales, principalmente a Marcela, porque cuando ella llegó a la Empresa Mexicana de Lucha Libre yo me retiré, y recuerdo que yo le deseé lo mejor, porque era una nueva generación que llegaba, pero jamás me imaginé lo grande que iba a llegar a ser, la admiro y la respeto, porque se ha entregado con todo a este deporte, y a ella es a la que veo como la rival a vencer”, sentencia.

SUS VÁSTAGOS

Comparte que, a aparte de la promesa que le hizo a su extinto esposo, sus hijos le dieron ánimos para retomar su carrera en los encordados, pues le decían que todavía tenía potencial, agallas y la fuerza suficiente para poder regresar a este deporte tan hermoso.

Por eso cuando sus hijos, herederos del nombre y personaje de su padre, la vieron de nuevo arriba del ring, fueron los más felices por tener una nueva cómplice en su aventura.

“Se sorprendieron cuando me vieron entrar a la Arena México, y para mí es como si fuera un milagro, pero me decidí a regresar, y ahora quiero transmitir a esta nueva generación el amor y la entrega a la lucha libre, porque algunas luchadoras no sienten esa vibra, esa adrenalina cuando están arriba del ring.

“Realmente lo que me hizo regresar a los encordados es demostrarme a mí misma de lo que soy capaz, y que la edad es solamente un número; cuando tú quieres lograr cosas lo puedes hacer, estoy enfrentando a mis propios miedos y me estoy dando cuenta que puedo seguir en esto, no importa la edad que tengo, porque me encanta la lucha, amo la lucha y la respeto. Yo sé que si mañana no le entrego a ese público lo que espera de mí, entonces sí me retiro, pero si demuestro que puedo enfrentarme a todas estas gladiadoras y a las que ya son leyendas, La Infernal va a seguir mucho tiempo”, enfatiza.

ORGULLOSA MADRE

Se dice muy orgullosa de que sus dos vástagos sean luchadores y levanten pasiones como lo hacía El Rey Arturo, “cuando yo platico con mis hijos, a veces comentamos la mezcla que ellos tienen en su sangre luchística; tienen la elegancia, la personalidad y la técnica de un padre como Villano III, pero tienen la locura de La Infernal. Cuando yo vi a mi hijo El Hijo de Villano III luchar contra El Hijo de Atlantis, ver lo que provoca y que la gente lo odie, me hizo sentir súper bien, porque él puede ser el que junte la vieja y la nueva escuela, porque tiene mucho ángel y las herramientas de la lucha libre. Puede aportar mucho y eso es algo grandioso, mágico”, remarca. Finalmente, la veterana luchadora asegura que solamente le puede pedir al público que le tengan confianza, porque se ha preparado para estar arriba del ring, y si lo hace, es por amor a ellos.

“Mi esposo, El Villano III, siempre me inculcó que el público se merece un gran respeto y si regreso es para hacerlo sentir bien cada que me suba al cuadrilátero. Van a ver arriba del ring a una luchadora guerrera que va a entregar todo para dar lo mejor, y que no se sientan defraudados”, finaliza.