Una canción a sus fans LGBT+

LA CANTANTE REGALÓ A TODA LA COMUNIDAD GAY EL NUEVO TEMA “POR AMOR AL ARTE”, COMO MUESTRA DE GRATITUD

A unos días de que Thalía de el banderazo para que arranquen las transmisiones virtuales de lo que será la 42va Fiesta Orgullo Gay 2020, este viernes 26 y sábado 27 de junio, la estrella agradece el apoyo y cariño que le ha brindado la comunidad LGBT+ a lo largo de su carrera y, en honor al mes del Orgullo Gay, les dedica su nuevo tema, “Por Amor al Arte”.

“A lo largo de mi carrera, la comunidad LGBTTTI+ me ha acompañado con tanto amor y fidelidad. La única forma que tengo de agradecerles es cantando. Hoy les entrego esta nueva canción ‘Por Amor al Arte’. Los felicito a todos ustedes por vivir en libertad y por creer en ustedes mismos. Feliz mes del Orgullo Gay. Los adoro”, asentó.

Este año y debido a la contingencia sanitaria, no habrá Marcha del Orgullo, pero eso no ha detenido a la comunidad LGBT+, quien celebrará con la primera edición virtual que han denominado Pride Virtual, que será transmitida por diversas plataformas. Lucía Méndez, Susana Zabaleta, Lyn May, Alejandra Ávalos, Patricia Manterola, Wapayasos, Rayito Colombiano, Iskander, MDO y Sebastián Adame, entre otras figuras, estarán presentes en magno evento.