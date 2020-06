Responde López-Gatell a tuits de científico de Harvard

Juan R Hernández

Luego de darse a conocer el tuit del epidemiólogo de la Universidad de Harvard, Eric Feigl Ding, quien alertó que en México existe una positividad en las pruebas de coronavirus que no tiene precedentes en otros países ni en sus peores momentos.

Ante ello, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aseveró que la tasa de porcentajes de México está por debajo de países como Brasil, EU, entre otros.

Asimismo, el subsecretario citó las declaraciones de Jean Marc Gabastou, Asesor Internacional en Emergencias en Salud de la Organización Mundial de la Salud:

“Nuestra Organización no está a favor o no recomienda pruebas masivas en un país tan inmenso, tan complejo y tan diverso como México… no estamos en una Isla del Caribe, en la cual, eventualmente podemos tener acceso a toda la población, pero sí estamos totalmente conforme con las iniciativas ad hoc en los recintos y lugares de riesgo como la Ciudad de México lo está planteando”, señaló el funcionario de la OMS.