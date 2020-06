Quiebra política del PRI en Naucalpan

Por: Amado Camacho

EDOMEX.– El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México se está quedando solo y las declaraciones de su dirigente Alejandra Del Moral Vela, contradice lo que se está viviendo en el sentido de que no puede haber simulación en sus representantes de cara a la elección del 2021.

Y si a esto le sumamos los desaciertos del primer priísta en la entidad Alfredo del Mazo en cuanto a resultados en sus acciones políticas y sociales lo que dejan entrever que el tricolor se encuentra a la deriva.

En el Estado de México, afiliados y cercanos al partido político señalan que Rosalba Gualito Castañeda y Cristina Ruiz Sandoval declinaron la invitación de su partido para la candidatura a la Presidencia Municipal de Naucalpan y es que la realidad es que el Revolucionario Institucional está acéfalo, no hay trabajo político y los auténticos líderes sociales han volteado bandera, tras la desilusión de que han sido objeto por parte de sus dirigentes y de la propia cúpula.

Gualito Castañeda mencionó que durante su participación en la campaña pasada se gastó tres millones sabiendo que el PRI iba a perder y ahora la situación es más caótica, por lo que declino a ser la aspirante a la Presidencia municipal. En tanto, la dirigente estatal de la CNOP, Cristina Ruiz Sandoval hizo lo propio al rechazar la invitación por no ver posibilidades de triunfo para el PRI pues en Naucalpan está en el abandono, muerto.

Al no tener un dirigente como tal, corrió el rumor de que impondrían a Mariano de Luis Romero, pero debido a un infarto, el líder de comerciantes no aceptó el cargo, por lo cual el partido sigue acéfalo y si a eso le sumamos que las mujeres priístas ya no quieren saber nada del partido pues solo han sido manipuladas.