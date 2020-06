Marlene Favela: si te casas con el hombre ideal no le pides el divorcio sólo porque no tiene dinero

Marlene Favela dice: -Me casé con un hombre maravilloso-.

Si te casas con el hombre de tu vida, ¿por qué le pides el divorcio al hombre más increíble? ¿Sólo porque su situación en este momento no le permite ocuparse de la manutención de Bella? Mejor le hubiera dicho: -“Ven hombre maravilloso que donde comen dos comen tres y si no tienes chamba, vente de nana de nuestra hija, te encargas de ella y repartimos un frijolito entre los tres”.

Marlene dice que quiere que George Seely esté junto a su hija, si no tiene para la manutención menos tiene para el avión de Australia a México. ¿Dónde quedaron esas familias que empezaban sin nada y crecían juntos?

-“Yo nunca hubiera puesto en riesgo a una familia por ningún trabajo”- pero si la pone en riesgo porque él no tiene trabajo, la verdad a veces toca apechugar, te arremangas y le entran al toro juntos y nada de que me siento menos si yo lo mantengo. Hoy los psicólogos usan la palabra resiliencia, que “sobrevivir”, hay quien sobrevive una guerra, no pasa nada si sel australiano esté desempleado.

Bienvenido Gerardo Bazúa al club de me late demandar a Paulina

Muy diferente es lo que le está ocurriendo a Paulina Rubio en la que sus dos ex le están aplicando. Bienvenido Gerardo Bazúa al Club del Mecate, no, de “Melate”, perdón del Colate, “El club de la supervivencia”: Todos demandamos a Paulina Rubio para sacarle dinero porque pedimos trabajo rogando a Dios nunca encontrarlo.

Paulina, de haber, sino la de “Aquí mis chicharrones truenan”, sus dos ex están diciendo que tiene mal carácter, que no domina su ira, ¿y entonces para que tuvieron hijos con ella? Esperemos que el juez vea que lo único que quieren esos dos desempleados vividores es seguir teniendo el dinerito de Paulina de a gratis. Paulina dice que Bazua no tiene derecho a ver al niño porque ni su apellido lleva y no es ni su prójimo porque él no lo registró como hijo, pero no creo que no haya ido Bazua a registrar a Eros, sería rarisimo que el niño no lleve el apellido del papá pero si se lo puso, algo sí le va a tener que dar al Bazua, que era un ranchero guapo pero ella lo volvió un sofisticado del jet set campirano y así se las gastan a los que subes como palmera, el favor te lo devuelven tirándote como coco.

“Arriba del ring soy fiera, abajo mensa” dijo la Barbie Juarez, la mejor boxeadora mexicana

Barbie Juárez, la mejor boxeadora de México ¿Eres casada y solo tienes una hija?, le pregunté. “No soy casada, me ha ido muy mal en mi vida sentimental a diferencia de en el boxeo, arriba del ring soy una fiera, abajo del ring soy mensa y como soy auto suficiente, acabo poniendo todo y eso les hace daño a ellos y a mí porque no es bonito”, confesó la pujilista, quien ha competido en varios concursos de boxeo, ha sido campeona mundial gallo y súpermosca entre otras competencias.