Horóscopos de Yamarash para este martes 23 de junio

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que acaba de pasar la luna nueva cáncer usa incienso de cereza para armonizar el espacio.

ARIES

(marzo21/abril20)

La influencia de Saturno atrae a los signos ascendentes para interactuar y convivir. Los puntos cardinales ubican tu espíritu para guiar el camino. La mejor cualidad se ve reflejada en las acciones que generan las condiciones que estas deseando. Se aspecta la cuadratura con la luna para reactivar tus actividades entrando en una nueva normalidad.

TAURO

(abril21/mayo21)

El plano sobre el que se mueven los planetas alrededor del sol manipula las circunstancias para hacer más emocionante lo que está por llegar. La órbita de los planetas se pone en sintonía para digerir los peligros y tomar precauciones. El luminar del sol y la luna destellan en la conciencia para discernir y hacer lo que más te conviene. El hemisferio norte despierta sensación y emociones que no habías sentido.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

El medio cielo hace referencia al lugar que ocupa el sol a medio día para revelar una enseñanza que la descubres haciendo meditación. Cuida controversias y malos entendidos con signos de fuego. El signo que rige con marte para volverte más habilidoso ante la tempestad y poder salir librado. Tu ser expresa las emociones y sentimientos que estás sintiendo.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

El arquetipo con el zodiaco te hace compatible para relacionarte y convivir. Las constelaciones deslumbran tus virtudes y talentos la posición de Júpiter ilumina tu alma para hacer actos de bondad y ayuda. El conjunto de varios elementos va hacer posible lo que tanto necesitas. El espacio sideral está coordinando el factor tiempo para estar en el momento indicado para triunfar solo no desesperes.

LEO

(julio23/agosto22)

El sentido práctico hace que no te compliques para que fluya fácil. Tu envoltura luminosa proyecta armonía y tranquilidad no la opaque con malas acciones. El vínculo con mercurio pone a descubierto debilidades que no son convenientes. Replantea y organiza serán buenas estrategias para entablar propósitos.