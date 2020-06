Globalización y capitalismo

DESDE FILOMENO MATA 8

MOURIS SALLOUM GEORGE

VIEJA LA FIGURA DEL VASO MEDIO LLENO O MEDIO VACÍO

Vieja la figura del vaso medio lleno o medio vacío, según la óptica de cada quien, lo que vemos ahora -entre el ruido y la furiaes que algunos, por chapotear en los charcos, no alcanzan a observar la dimensión de océano de la crisis económica que el coronavirus ha jalado de los pelos.

No deja de ser desconcertante que, cuando los hallazgos de la Ciencia médica y la investigación farmacológica parecen ofrecernos remedio para todos los males, frente al fenómeno del Covid- 19 no pocos líderes políticos prefieren ideologizarlo y, sin compadecerse de la humanidad víctima de la pandemia, aprovechan la oportunidad para un ajuste de cuentas en la cumbre. Por andar contando sospechosos, contagiados, hospitalizados, muertos y chivos expiatorios para dar sus estadísticas a la gente del llano, principalmente las potencias del norte rehúyen a la rendición de cuentas para no hacerse cargo de que el sistema económico internacional se encontraba desde hace una década bajo la presión de una crisis subyacente. La burbuja estalló esta primavera.

Diagnóstico de la ONU: Una peste mayor, el hambre. El secretario general de la ONU, Antonio Guterre, si bien tímidamente, ha sido puntual en su afirmación de que por debajo del origen y los impactos reales de la pandemia, están los factores que propician que sus efectos se ceben en la población más desprotegida. Pandemia del hambre, la ha tipificado.

Voces civiles, una vez que las estrategias para evitar la propagación del mal tocaron el sistema nervioso de la economía y la restricción de actividades profundiza su contracción, han planteado la inevitable revisión del Orden Económico Mundial. En abono de esas voces, actúan no lomo del espanto: Años tiene subrayando ese imperativo.

En este mismo espacio consignamos la iniciativa de más de 300 líderes del mundo que llaman al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a considerar la posibilidad de condonaciones a la deuda de los países en dificultades económicas. El tema está entre corchetes.