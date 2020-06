AMLO pide a simpatizantes no armar caravanas vehiculares de respaldo

Ciudad de México.- el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador pidió a sus simpatizantes no realizar caravanas de vehículos en apoyo a su gobierno, pues aseguró que no hace falta. Aseguró que las protestas en su contra no afectan.

“Hacer a un llamado respetuoso; me enteré que simpatizantes nuestros están organizando una caravana de apoyo al gobierno. Yo les pido que por favor no lo hagan, no hace falta hacer lo mismo, responder de esa manera no se logra nada; yo creo que las caravanas de los opositores no perjudican, si acaso la contaminación, pero tiene el derecho a manifestarse”.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano aseguró que en las manifestaciones del día de ayer se presentaron los militantes del Partido Acción Nacional (PAN)

“Ayer hubieron manifestaciones, no estoy en contra de las manifestaciones, pero fueron muy pocos; y ya es muy evidente que son militantes del PAN, porque están en campaña y podrían ser actos anticipados de campaña, pero no vamos a denunciar, no los vamos testerear”.