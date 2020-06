Salvó a su padre y hermano de las garras del Covid

Si arriesgo mi vida por otros pacientes, tenía que luchar por salvar a mis seres queridos y gracias a Dios lo logre”.

Mónica Fernanda López Bautista es una enfermera que labora en la Cruz Roja de Polanco y, contra todas las adversidades, luchó en dos ocasiones para salvar a su padre Carlos López Zamora y su hermano Eduardo López que resultaron contagiados de Covid y a ambos logró salvarlos.

¿Cómo te diste cuenta que tu papá se había contagiado de Coronavirus?

-A mi papá, Carlos López Zamora lo operaron en febrero de la columna, entonces, en abril lo mandaron a sus rehabilitaciones a la Clínica 48 de San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco, pero ahí es un centro Covid-19 y obviamente que con las defensas bajas ahí pescó el coronavirus.

Él inicia con síntomas el 12 de mayo y 13 y 14 mi mamá lo llevó con un doctor particular y le decían que era del riñón y le mandaron medicamento, pero no se le quitaba la fiebre, el dolor de cabeza y el malestar general, por lo que decidí llevarlo a las carpas que instalaron en el helipuerto de la Cruz Roja en Polanco, ya que yo soy enfermera para que lo checaran, porque presentía que algo no estaba bien. Lo checaron y su oxigenación iba en 80 cuando mínimo no debe bajar de 91, llevaba 38 de fiebre y tenía dificultad para respirar.

¿Qué hiciste al enterarte que dio positivo?

Realmente nosotros como personal de salud no estamos preparados para esta pandemia porque es una enfermedad nueva, no sabemos qué sí y qué no darle a los pacientes porque no hay nada certero, todo es como experimental porque no hay algo sustentado científicamente. Entonces, cuando le practicaron una tomografía ésta arrojó que tenía neumonía Covid 19. A partir de ese momento te imaginas lo peor y más porque muchos enfermos que entran al hospital contagiados ya no ven a sus familiares.

¿Qué sentiste cuando te dan la noticia que tu papá es enfermo Covid-19?

Sentí que el alma se me acababa en ese momento, yo me imaginé lo peor y me reprochaba que yo me aislé para no a a mi familia por mi trabajo y ahora mi papá estaba grave. Es una sensación horrible que no le deseo a nadie, porque además de que nosotros arriesgamos nuestras vidas por lo pacientes, no se compara en nada que te digan que un familiar esta contagiado y más siendo tu padre.

¿Lo hospitalizaron?

No, yo tomé la responsabilidad de no internarlo pese a que ya me habían dado un pase para llevarlo a un hospital Covid. Desesperada le jure a mi padre que yo lo iba a sacar adelante. Me lo llevé a mi casa y lo aislé; afortunadamente en el hospital me dieron 15 días por contacto, para ver si no presentaba yo síntomas y eso me permitió cuidarlo. Era una carga emocional muy fuerte, pues yo tenía que estar suministrándole anticoagulantes, anti dilatadores y virales, además de otros medicamente para nebulizarlo y el oxígeno.

Tuve que mandar a mi mamá y mi hermano a otra casa para evitar que ellos se contagiaran. Me encomendé a Dios y no me importó si me contagiaba con tal de salvar a mi padre, aunque tomé todas las medidas sanitarias posibles, pues entraba al cuarto con cubre bocas, guantes, careta y mi equipo que utilizaba en el hospital.

¿Qué pasaba por tu mente con el paso de los días?

Todos los días por las noches yo lloraba porque me atormentaba el hecho de pensar que la decisión de no internarlo resultara fatal, era una carga emocional muy fuerte y el martirio duró 15 días; fueron los más largos de toda mi vida. Pero eso no fue todo porque el lunes 18 de mayo, por obvias razones, nos tuvimos que ir a hacer la prueba mi mamá, mi hermano y yo. Mi mamá y yo salimos negativos, pero mi hermano Eduardo López salió positivo y sentí que el mundo se me venía encima. La carga fue doble, porque mi hermano se quedó encerrado en la casa de una tía a cumplir la cuarentena y yo iba y venía para atenderlos a los dos, pero no me importó seguir arriesgando mi vida con tal de salvar la de mis seres queridos y apliqué a mi hermano el mismo procedimiento que a mi padre, porque por mi familia doy todo.

¿Los salvaste por tus conocimientos como enfermera?

Le doy gracias a Dios que estudié y tengo conocimientos de medicina, pero la cuestión emocional es un martirio horrible porque no sabes si estás tomando la decisión correcta. Al final, pude rescatarlos de las garras del Covid-19.