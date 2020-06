Quiere un chico ideal

A QUE ESTA SOLTERA, LE ENCANTARÍA ENCONTRAR A UN HOMBRE QUE SEA TAN DIVERTIDO COMO ELLA

Por: Marco Contreras

Alín Mujica todavía no termina de saborear el éxito de su interpretación en la telenovela “Como tú no hay dos”, en donde la hizo de una madre controladora, y ya está pensando en encontrar una pareja sentimental. Y es que la cubana no descarta conocer a su media mitad ahora que está en plena cuarentena. “Me gustaría encontrar a un hombre tan divertido como yo. Me gusta eso, que mis parejas sean como yo. Me encanto, me divierto mucho con mismo misma, de hecho me gusta mucho salir sola. La verdad tampoco llevo prisa por volver a entablar una relación, la paciencia es certeza, en eso soy muy controlada”, mencionó la cubana.