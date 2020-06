Piensan que me van a sacar de la Presidencia

LOS OPOSITORES ESTÁN DESESPERADOS, PERO DEBEN ESTAR SERENOS, PIDE EL PRESIDENTE DE MÉXICO

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseveró que sus opositores están desesperados por sacarlo de la presidencia, pero les pidió que “se serenen”, pues la revocación de mandato vendrá muy pronto y ahí podrán votar por “echarlo” de manera democrática.

El mandatario, expresó que los opositores, especialmente del Partido Acción Nacional (PAN), están elaborando un plan para ganarle la elección de la cámara de diputados que está por venir.

Reveló que les importa mucho tener mayoría para revocar o modificar las leyes que hasta el momento se han aprobado.

“Imagínate que el PAN votó en contra de que se entregaran las pensiones a los adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, contra que se den becas a estudiantes de familias pobres, en contra a que se garantizara el derecho a la salud”, indicó el mandatario.

Además, aseguró que están molestos porque la corrupción ahora es un delito grave y no hay derecho a fianza; o porque se haya reformado el artículo 28 de la Constitución “y se estableciera que queda prohibida la condonación de impuestos, ellos gozaban de ese privilegio”.

De acuerdo con el plan que asegura el Presidente, también es una de las prioridades opositoras lograr que durante la revocación de mandato lo puedan destituir de su cargo; sin embargo, López Obrador se mostró optimista y seguro del contar con el pueblo.

“Según este plan, en el 22, como yo envié la iniciativa de la revocación de mandato y me voy a someter a ella, se están preparando porque piensan que me van a ganar, que me van a sacar de la presidencia. Eso está por verse. Yo estoy convencido de que la gente está apoyando el cambio, que ya no quieren regresar al régimen de corrupción, injusticias y privilegios”, finalizó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.