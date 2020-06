Los famosos celebran este día del padre

LAS ESTRELLAS, JUNTO A SUS PAPÁS, HIJOS, HIJAS Y FAMILIA, FESTEJAN A LOS HOMBRES DE SUS VIDAS

Este Día del padre, 21 de junio 2020, los artistas abren su corazón para decirles a sus padres cuanto los quieren, pues ellos no sólo los han apoyado en las buenas y en las malas, sino que los han impulsado a hacer unas brillantes carreras.

VICENTE FERNÁNDEZ JR

El hijo de Don Vicente Fernández compartió a Grupo Cantón, que a su padre le tiene un eterno agradecimiento, pues le ha enseñado que se puede ser famoso y tener una hermosa familia, eso sin contar que Vicente Jr, admira mucho a Don Chente por todo lo que ha logrado en su gran carrera.

HÉCTOR SUÁREZ GOMÍS

“Esta será la primera de muchas cartas mías que ya no vas a leer. Estoy totalmente roto y me invade un gran dolor. De niño cuando me abrazabas, tu olor se me quedaba impregnado durante horas. Además de sentir seguridad y todo tu amor, siempre, en cada abrazo; me sentía protegido. Cuando me dabas las buenas noches, los buenos días, en nuestros saludos y nuestras despedidas; además de abrazarte y darte un beso, me encantaba olerte”, le escribió el artistas a nuestro querido Héctor Suárez, tras su partida hace unos días.

PEDRO ORTIZ DE PINEDO

“A mi padre, Jorge Ortiz de Pinedo, le agradezco, tanto que me haya forjado en el teatro, el gusto por el arte. Gracias a él he aprendido todo acerca del medio artístico, como aprender a ser empresario, saber seleccionar las obras, pero sobretodo saber respetar al público y a los actores”, dijo Pedro.

ALEXANDER ACHA

El joven cantante, desde siempre ha admirado a su padre, el cantante ochentero, Emmanuel y su abuelo Raúl Acha, torero, amante de la fiesta brava. El cantante le agradece a su padre que le haya inculcado el gusto por la música y que lo haya metido a los mejores colegios de música en Estados Unidos, en donde se preparó de todas las formas posibles para llegar hasta donde está hoy.

BRANDON PENICHE

Ahora que Brandon Peniche va a ser papá por segunda vez, no puede evitar sensibilizarse con esta fecha tan espacial. Es por eso que en repetidas ocasiones, el conductor de Venga la Alegría ha mencionado que su mejor amigo y compañero es su papá, Arturo Peniche, de quien le ha aprendido todo.