“Respeté protocolos sanitarios y fui víctima de Covid-19”

“Nos tocó perder un miembro de la familia, en este caso a mi mamá, fue una situación muy triste, porque no puedes llevar a cabo un sepelio como se debe”.

Ecatepec de Morelos, es el segundo municipio del Estado de México con más casos de Covid- 19 registrados – tres mil- y el primero en defunciones con alrededor de 200.

En un territorio tan pequeño donde habitan cuatro millones de personas, el riesgo es muy alto de contagiarse y más cuando no se aplican a cabalidad las medidas sanitarias y de sana distancia.

No es el caso de la familia Hernández Maldonado, quien respetó todos los protocolos de higiene y salud; y aun así fue víctima del coronavirus, a tal grado que a uno de sus miembros le costó la vida.

Janet Hernández Maldonado, platicó con Grupo Cantón, relatando como se contagió junto con sus papás, hermano e hija.

La triste historia se desarrolló durante la segunda quincena del mes de abril cuando en el mercado de la viga, no se aplicaba ninguna medida de sanidad ni de sana distancia.

–¿Cómo fue que tu papá fue portador del Covid-19?

Mi papá se dedica al comercio, en la segunda quincena de abril acudió al mercado de La Viga a surtir mercancía, porque a partir del primero de mayo empezó a sentir los síntomas de tos seca, fiebre, dolor cabeza, gripe, cuerpo cortado y dificultad para realizar alguna cosa. A partir de ahí recibió atención médica y estuvo en asilamiento, con tratamiento y todo. Sin embargo, al haber tenido contacto los demás miembros de la familia, empezaron a sentir los síntomas, empezando con mi hermano Atzain. Después siguió mi hija y mi mamá; y hasta el último yo. Mi hija solo perdió los sentidos del olfato y el gusto, pero también fue aislada. Yo fui la menos afectada, porque los síntomas fueron leves.

–¿Qué día falleció tu mamá?

El 9 de mayo murió a los 59 años de edad.

–Los síntomas, contigo fueron leves, ¿cómo lo explicas?

Sí, fui asintomática, porque conviví con mis padres, mi hermano e hija y los síntomas no fueron agresivos. Sin embargo, me mantuve aislada durante 15 días y durante ese tiempo solo nos recetaron paracetamol. A los demás miembros de la familia, mi papá y hermano recibieron azitromicina y con eso empezaron a sentir mejoría. Hay que recordar que no existe cura para el Covid-19, entonces nos dieron medicinas para combatir problemas agudos de respiración y fiebre.

–¿Deja algunas secuelas el Covid-19, después de haberlo superado?

En el caso de los demás miembros de la familia que fueron los más afectados, ya se sienten bien, sin embargo los médicos dijeron que debemos tener cuidado y seguir con los cuidados de salud, porque podemos volver a contagiarnos. Los médicos nos dijeron que se han registrado casos de atención a personas que antes ya les había dado el Covid-19 y volvieron a ser hospitalizados por ese mismo mal.

–Antes de que fueran portadores del virus, ¿creían en el Covid- 19?

Sí, manteníamos todas las medidas de higiene, sin embargo, cuando salieron mis padres a surtirse a la Viga, consider amos que ahí fue donde mi padre de 60 años de edad fue quien se contagió y después se extendió a los demás miembros de la familia. Pero que se puede hacer, si a eso se dedican.

–¿Que le dirías a quienes se mantienen escépticos?

Si no hay necesidad de salir, que se mantengan en casa y si deben de salir a comprar alimentos o trabajar, que lo hagan con todas las medidas sanitarias, utilizando cobrebocas, careta, no importa que los demás te vean como un extraño, porque lo importante es protegerte y a tu familia, porque a nosotros que desafortunadamente nos tocó perder a un miembro de la familia, en este caso a mi mamá, fue una situación muy triste, porque no puedes llevar a cabo un sepelio como se debe. Nosotros lo sabíamos, no deja de ser triste porque solo la familia, estuvo presente para recibir sus cenizas y eso te causa un gran dolor. Entonces uno que más quisiera que a los demás no les pasara, por muy desobedientes que sean. Adicionalmente otra familia cercana padeció los síntomas del Covid-19, en donde uno de mis tíos perdió la vida.

–¿Sientes temor?

Mi mayor temor era contagiar a mi familia. El contagio ya puede ser en cualquier lugar…