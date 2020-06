El que está a nada de poner la “ poderosa “ , es mi querido Emir Pavón. El cantante se lleva a la más guapa de las guapas. Tras dos años de relación Emir y Stefanía de Aranda unirán sus vidas este sábado, para siempre.

Me da un gusto tremendo pues yo veía a mi amigo como el incasable. Pero el amor le pegó fuerte y me encanta, porque es bien correspondido.

El COVID nos ha cambiado la vida pero no hay de otra más que aprender a vivir con el. Seguiremos celebrando la vida, festejando el amor, con la amenaza de que el virus vive entre nosotros, pero tampoco podemos detener nuestras vidas. Así que celebro que los novios no hayan cancelado el enlace y por fin, puedan hacer su sueño realidad.

Emir vive enamorado de su aún novia. La llena de detalles, de momentos románticos y además lo comparte en redes. Así que las fans ya le dieron permiso. Cosa que también aplaudo.

Stefanía es actriz y conductora. Originaria de Guadalajara ha hecho toda su carrera en la Ciudad de México. Me tocó coincidir con ella en los foros de MVS y fui testigo de cómo el cantante la procuraba en todo momento. La acompañaba a maquillaje y en foro, hasta el abrigo le ponía encima, en cada corte comercial. Todo un caballero.

Que lejos está este Emir, del soltero con el que viví un mes en la casa de Big Brother. Pero es tan buen muchacho, con una familia tan tradicional y linda, que celebro muchísimo verlo así de enamorado. ¡ Ya le tocaba !

¡ A gozar que el mundo se va a acabar! Que vivan los novios, a los que les deseo toda la felicidad. Paciencia, aprender a escucharse, no dejar atrás esos detalles que hoy les emocionan, que no se dejen de procurar y que vengan pronto los chamacos. Porque de este par de guapos, saldrán unos muñecos.

Dios bendiga su amor, que todo salga como lo sueñan este sábado, y que sean felices para siempre.